TASR

AeroMobil rozširuje tím a pripravuje nové prototypy

Súčasný plán AeroMobilu predpokladá začiatok výroby vozidla v nasledujúcich rokoch, pričom prvé by malo byť odovzdané zákazníkovi v priebehu roku 2020.

Na archívnej snímke AeroMobil — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 4. marca (TASR) - AeroMobil je jednou z najmladších automobilových a leteckých spoločností v Európe. Jej ambicióznym plánom je vytvoriť inovatívne vozidlo, ktoré dokáže prepravovať pasažierov vo vzduchu a zároveň na ceste.

AeroMobil svoj produkt vyvíja pragmaticky, na základe experimentálneho vývoja a desiatok tisíc hodín výpočtových analýz. Vzniká tak platforma pre niekoľko ďalších modelov AeroMobilu v budúcnosti. Okrem vozidla s horizontálnym vzletom a pristátím, AeroMobil analyzuje aj ďalšie modely určené pre rôzne typy použitia, najmä v priestore mobility ako služby alebo aerotaxi.

Pre budúcu mestskú prepravu bude určený elektrický model s vertikálnym vzletom a pristátím. Pre športové využitie plánuje predstaviť aj ultraľahkú verziu svojho vozidla. Doterajšie investície do prvého výrobného programu dosiahli približne 15 miliónov eur, vrátane trojročného grantu pre výskum a vývoj.

Súčasný plán AeroMobilu predpokladá začiatok výroby vozidla v nasledujúcich rokoch, pričom prvé by malo byť odovzdané zákazníkovi v priebehu roku 2020. V súčasnosti sa firma venuje najmä testovaniu pohonnej sústavy, komponentov vozidla a výrobe ďalšieho testovacieho prototypu, ktorý bude slúžiť aj na overenie výpočtov a vlastností vozidla.

V minulosti boli vyrobené v spoločnosti dva experimentálne prototypy, ktoré potvrdili, že dizajn a technológia sú na úrovni, ktorú je možné rozvíjať smerom k sériovej výrobe s ďalšími nevyhnutnými investíciami. Preto bolo zadaním pre súčasný AeroMobil 4.0 jeho zosúladenie s existujúcimi regulačnými rámcami pre vzdušný priestor a cesty.

V súčasnosti tvorí tím AeroMobilu viac ako 50 inžinierov a konštruktérov, ktorí majú spolu viac ako 400 rokov skúseností z leteckého alebo automobilového priemyslu. Vo firme pracuje väčšina ľudí zo Slovenska a ďalších 8 krajín. Na niektoré kľúčové pozície boli cielene prijatí ľudia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s návrhom a konštrukciou automobilov, lietadiel a vrtuľníkov. To umožňuje výrazne zrýchliť niektoré vývojové procesy a zároveň priniesť na Slovensko chýbajúce know-how v oblasti automobilového a leteckého vývoja.

“V AeroMobile sme si dali za cieľ vyrobiť skutočné lietajúce vozidlo, ktoré dokáže spoľahlivo vyriešiť výzvu v osobnej leteckej a automobilovej doprave – zefektívniť a zrýchliť presun od dverí k dverám a neskôr byť súčasťou schémy mobility ako služby. V budúcnosti bude mať viacero podôb,“ povedal pre TASR Štefan Vadocz, hovorca AeroMobilu.

AeroMobil nie je na svete jedinou firmou, čo sa zaoberá vývojom podobných lietajúcich zariadení. Vývoj v tomto smere zintenzívnili aj korporácie ako Airbus, Boeing, Bell či Uber, ktorí chcú ponúknuť ľuďom dostupnú individuálnu leteckú dopravu. Podľa najvýznamnejšieho leteckého podnikateľského akcelerátora Starburst.Aero, v súčasnosti vyvíja nové modely lietajúcich áut už viac ako 20 spoločností na celom svete a AeroMobil je považovaný za lídra vo vývoji, pretože je vyvíjaný v rámci existujúcej regulácie a pre existujúcu infraštruktúru.

Spoločnosť bola založená v roku 2010 a viac ako 7 rokov sa venovala výskumu a vývoju lietajúceho vozidla. V rámci spoločnosti boli v leteckých testoch preverené dva experimentálne prototypy a ďalší bude testovaný počas roku 2018 tak, aby bolo možné spustiť výrobu v nasledujúcich rokoch.

"To, že Slovensko je kvalitnou výrobnou základňou pre svetové automobilky, je dôležitým faktorom pre ďalší rozvoj dodávateľského prostredia. Tento dodávateľský ekosystém je síce do veľkej miery naviazaný na vysoké objemy, ale AeroMobil je pre mnohých dodávateľov natoľko atraktívny, že sami prichádzajú s ponukami a riešeniami pre malosériovú výrobu. Výhodou je tiež možnosť využiť existujúce výrobné kapacity a skúsenosti, ak sa AeroMobil rozhodne pre výrobu na Slovensku. Je to našou prioritou," uzavrel Vadocz.