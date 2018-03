TASR

Včera o 19:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hádzaná EHF: Prešov prehral s favorizovaným Magdeburgom o 12 gólov

Zverenci trénera Slavka Golužu tak majú v tabuľke na konte naďalej iba bod a patrí im posledná štvrtá priečka.

Na archívnej snímke tím Tatranu Prešov v zápase A-skupiny Pohára EHF mužov v hádzanej medzi Tatran Prešov - SC Magdeburg 24. februára 2018 v Prešove. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Magdeburg 4. marca (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom štvrtom zápase v A-skupine Pohára EHF na palubovke favorizovaného nemeckého tímu SC Magdeburg hladko 24:36. Zverenci trénera Slavka Golužu tak majú v tabuľke na konte naďalej iba bod a patrí im posledná štvrtá priečka.

Tatran sa v Pohári EHF najbližšie predstaví 24. marca doma proti druhému tímu tabuľky Bjerringbro-Silkeborg z Dánska.

Magdeburg od začiatku potvrdzoval úlohu favorita a už v 5. minúte viedli domáci po presnom zásahu Webera 4:0. Až potom sa na druhej strane gólovo presadil Butorac, no súper si stabilne udržiaval výrazný náskok. V polovici úvodného dejstva to bolo 11:5 pre Magdeburg, ktorý sa ďalšou štvorgólovou šnúrou dostal v 25. minúte do náskoku 18:10 a v polčase už viedol desaťgólovým rozdielom. Bundesligista po zmene strán mierne poľavil a manko Prešovčanov už nenarastalo tak rýchlo, Magdeburg si napriek tomu pripísal suverénny triumf 36:24. V drese Tatrana sa strelecky najviac darilo Hrstkovi, autorovi ôsmich gólov.