Včera o 19:53 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní HK Nitra zdolala aj Košice, upevnila si líderskú pozíciu

Hokejisti z metropoly východu sa nestihli poriadne ešte ani rozkorčuľovať a už inkasovali.

Na snímke radosť hráčov Nitry po vyhratom zápase v zápase 52. kola Tipsport ligy medzi HK Nitra - HC Košice v Nitre v nedeľu 4. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Nitra 4. marca (TASR) - Hokejisti z metropoly východu sa nestihli poriadne ešte ani rozkorčuľovať a už inkasovali. Po viac ako minúte hracej doby sa dostal puk po trase Blackwater - Slovák - Kutálek, až za Habala - 1:0. Domáci hráči boli pri chuti, v 8. minúte našiel Jakub Ručkay pred bránkou nepokrytého Macíka, no ani tri dorážky mu nestačili na strelenie gólu. Košičania sa do výraznejšej gólovej šance nedostali, tri minúty pred koncom úvodnej časti hry zarezonoval akurát Hovorkov teč po Sujovom nahodení. "Corgoni" však následne chceli potvrdiť staré známe "nedáš-dostaneš", no Macík zaváhal pred košickým gólmanom. Presným zásahom sa neskončila ani následná dorážka Henricha Ručkaya.

Druhá tretina začala podobne ako tá prvá. Po Versteegovom nahodení bol pred Habalom dôrazný Macík, ktorý poslal Nitru do dvojgólového vedenia. V 27. minúte mal tutovku na hokejke J. Milam, ale v dobrej pozícii minul. Lepšie si počínal hosťujúci kapitán Nagy, ktorý v 29. minúte presnou strelou znížil na rozdiel gólu – 2:1. Domáci mali výhodu štvorminútovej presilovej hry, ale v nej sa im vôbec nedarilo a nedokázali sa na dlhšiu dobu usadiť v pásme Košíc.

V 44. minúte dostal dobrú prihrávku medzi kruhy Slovák, ale Habalovu bránku netrafil. O minútu neskôr mal pred sebou poloodkrytú bránku Pacan, ale trestuhodne minul. Domáci mali nastavenú defenzívnu taktiku a spoliehali sa výhradne na rýchle brejky. V 54. minúte bol blízko k vyrovnaniu Pulli, ale výborne zasiahol brankár Lawson. Jeden z brejkov Nitranom vyšiel. V 58. minúte potiahol puk Slovák a naservíroval ho Kutálkovi, ktorý sa nemýlil – 3:1. Dve minúty pred koncom skúsili hostia hru bez brankára, ktorú hrali počas presilovej hry. Definitívu mohol dať Slovák, ale nastrelil iba žŕdku. V závere si náskok "Corgoni" postrážili a zvíťazili 3:1.

