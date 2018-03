Dobré noviny

Včera o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ustatá sestrička zaspala v kresle u kaderníčky. Tá si všimla jej topánky a uvedomila si dôležitú vec

Keď ku kaderníčke prišla unavená zdravotná sestra, zaspala v kresle, kým jej upravovala vlasy. Kaderníčku však zaujali jej topánky, kvôli ktorý napísala dojímavý a výstižný odkaz, ktorý sa dotkne aj vás.

Kaderníčky si všimla topánky zdravotnej sestry, ktorej upravovala vlasy. — Foto: facebook/AshleyBolling

JENKINS 4. marca - Keď sa niekto rozhodne stať zdravotnou sestrou, určite to nie je kvôli vysokému platu. Napriek tomu by sme bez týchto sestier iba ťažko zvládali naše zdravotné problémy. Dennodenne musia odsunúť seba na druhú koľaj a investujú všetku svoju energiu do starostlivosti o iných ľudí. "Behajú" okolo pacientov, aby mali všetko, čo potrebujú, povzbudzujú ich, snažia sa o to, aby sa cítili lepšie, hoci za to nedostávajú to, čo by im patrilo. V hĺbke duše to človek vie, no istá kaderníčka to povedala za všetkých.

Všimla si jej topánky

V kaderníckom kresle vlasovej stylistky Ashley Boellingovej z Kentucky sa denne vystrieda množstvo ľudí a ona spoznáva ich životné príbehy. Nedávno v ňom sedela istá zdravotná sestra, ktorá bola evidentne nesmierne vyčerpaná. Keďže celú noc nespala, v kresle po chvíli od únavy zaspala. Jej kaderníčka Ashley si to všimla, potichu pokračovala vo svojej práci, no jej pozornosť omnoho viac upútali jej tenisky, ktoré ju priviedli k ohromnej úvahe. Nešlo o to, že by boli špinavé či obnosené, zrazu si však vďaka nim uvedomila dôležitú vec. Potom napísala dojímavý odkaz, ktorý adresovala všetkým zdravotným sestrám.

Zdravotné sestry denne pomáhajú pri zachraňovaní životov a s nasadením sa starajú o pacientov, za čo si zaslúžia vďačnosť. Foto: Pixabay

"Napadlo mi, koľko míľ tie topánky museli prejsť. Premýšľala som nad tým, čím všetkým prešli. Krvou? Slzami? Dovnútra a von z nespočetného množstva izieb pacientov, o ktorých sa starala? Uvažovala som, koľko hodín ju niesli, ako aj všetky ďalšie sestričky, ako je ona, zatiaľ čo ony doslova zachraňovali životy tých, ktorých máme radi, a držali za ruky tých, ktorí už dlhšie nemohli bojovať o svoj život," opísala svoje myšlienky tak, ako sa jej vírili hlavou.

Prečítajte si tiež: Zdravotná sestra: Týchto 5 vecí umierajúci ľutujú najčastejšie

Samozrejme, musíme v tom vidieť istú symboliku. Pohľad na jej tenisky ju inšpiroval zamyslieť sa nad tým, čo všetko pre nás zdravotné sestry robia, a hoci v našich nemocniciach nechodia sestričky v teniskách, vzťahuje sa to aj na ne. Obrazne tým chcela povedať, ako veľa musí jedna zdravotná sestra uniesť, a chcela sa jej za to odvďačiť aspoň tak, ako len mohla.

Za všetku námahu a energiu, ktorú sestričky dávajú pacientom, im chcela táto kaderníčka poďakovať. Foto: Pixabay

Sestričkám vyjadrila nekonečnú vďaku

"S tými topánkami vyloženými na stoličke, telefónom v lone, som mala príležitosť postarať sa o ňu a cítila som sa nesmierne poctená môcť sa starať o takú ťažko pracujúcu, inšpiratívnu ženu," napísala na Facebooku. "Vždy som rešpektovala a oceňovala tieto úžasné superhrdinky," vyjadrila žena, ktorá mnohé z nich pozná osobne a za ich prácu je im neskonale vďačná. Jej slová sa však dotkli aj mnohých ďalších ľudí, ktorí si vďaka nej uvedomili, čo všetko kvôli nám zdravotné sestry musia robiť a akú vďaku si zaslúžia. Je to síce ich práca, no zároveň omnoho viac, poslanie. Aj týchto niekoľko jednoduchých slov od skromnej kaderníčky im malo povedať, že si ich ľudia vážia a chcela, aby vedeli, že sú nenahraditeľné.