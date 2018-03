TASR

Trénerka Bendová po 6. mieste atléta Volka: Prekonal všetky očakávania

Ján Volko sa postaral o historický prielom slovenského šprintéra, vnoril sa do svetovej finálovej elity a v role najrýchlejšieho Európana na svete opäť ukázal, aký je talent.

Birmingham 4. marca (TASR) - Šieste miesto Jána Volka na HMS v Birminghame sa zapíše do histórie slovenskej atletiky zlatými písmenami, aj keď mu chýbal medailový punc. Trojčlenná výprava vyžmýkala zo seba maximum, semifinálové umiestenia štvrtkárok Alexandry Bezekovej a Ivety Putalovej naplnili ambície osobné i zväzové, na viac si vzhľadom na časy finalistiek ťažko mohli trúfať. Ján Volko sa však postaral o historický prielom slovenského šprintéra, vnoril sa do svetovej finálovej elity a v role najrýchlejšieho Európana na svete opäť ukázal, aký veľký talent v ňom trénerka Naďa Bendová rozvíja.

"Myslím si, že všetky tri štarty tu na šampionáte boli naozaj na takej úrovni, aká sa žiadala," ohodnotila jeho výkon. "Vo finále bol štart v poriadku, v závere už trochu chýbali sily, no inak to bolo super."

Momentálne najrýchlejší Európan na svete, takáto vizitka sa radostne počúva. "Prekonal všetky očakávania, šieste miesto vo finále berieme všetkými desiatimi," nešetrila superlatívmi trénerka. "Bol síce po behu mierne sklamaný zo 6,59, ale vzhľadom na celú náročnosť pretekov sa teraz nemôžeme na časy pozerať. Dôležité je umiestenie, či už pri jeho postupoch, alebo vo finále. Možno chcel byť rýchlejší, no sily si odčerpal. Do polovice to bolo na štvrtom - piatom mieste v poriadku, a potom sa dostavila únava. Jeho súperi sú starí harcovníci, skúsení, Janko oproti nim azda viac unavený psychicky, čo ovplyvňuje potom aj fyzickú stránku."

Slovenský rekord Volko ohrozoval, no zostal za ním nepatrne, v semifinále o 0,01, vo finále o 0,02 sekundy. "Vedela som, že vo finále ťažko padne, aj podľa toho, ako sa prejavoval v rozcvičke, v semifinále mal k nemu bližšie. Bolo to o stotinách, vydal zo seba všetko, čo v tejto halovej sezóne nazbieral. Opäť na vrcholnom podujatí nesklamal, to si na ňom veľmi cením, vždy zo seba dostane všetko, na čo má v danom okamihu."

Svetové osobnosti už atakuje, sebadôvera rastie a Naďa Bendová výstižne označila jeho pôsobenie medzi šprintérskymi dravcami. "Je taká biela myška medzi nimi, musí si na to zvyknúť. Pre mňa je dôležité, že aj bieli muži vedia behať a práve je to Janko."

Letný vrchol na augustových majstrovstvách Európy inšpiruje, automaticky však rátať s finálovým umiestením by nebolo správne. "Je to šport, jeden okamih vás môže pripraviť o všetko," upozorňuje trénerka. "Aj tu na majstrovstvách sveta sa odohralo viacero malých tragédií, trebárs Brita Ujaha v semifinále, to sa môže stať každému. Janko je tiež človek, nie stroj. Nie vždy sa podarí vydať zo seba maximum a radosť často odrazu nahradí sklamanie. Tak je to aj v živote, takto to má byť a takto to aj bude. Ciele si dávať budeme, Janka vždy na podujatie pripravíme a nemusíme mať pri tom veľké vyhlásenia a vytvárať na neho tlak. Čím väčší sa vytvorí, tým je to horšie, o tom sme sa už presvedčili. Slovenskí športovci dosahujú ďaleko lepšie výkony v porovnaní s ostatnými, vzhľadom na to, v akých podmienkach vyrastajú, v akých trénujú a čo všetko majú, alebo nemajú k dispozícii. Preto si treba vážiť každého, ktorý sa dostane na vrcholné podujatie a je ochotný reprezentovať túto krajinu, ktorá bohužiaľ nemôže, alebo nevytvára také podmienky, aké by si zaslúžili."