TASR

Futsalista Drahovský zostrelil FC Barcelonu hetrikom: Ďalší splnený sen

Trojnásobný Top futsalista SR v sobotu otvoril skóre v 15. minúte excelentnou strelou pod brvno.

Na archívnej snímke Tomáš Drahovský. — Foto: TASR Henrich Mišovič

Cartagena 4. marca (TASR) - Slovenský futsalový reprezentant Tomáš Drahovský predviedol v sobotu excelentný výkon v drese jeho Plast. Romero Cartagena a hetrikom zostrelil FC Barcelonu v 23. kole tamojšej La Ligy. Úradujúci najlepší futsalista SR tak najväčšou mierou prispel k triumfu 5:2 a Cartagena je v tabuľke na 8. mieste zaručujúcom účasť v play off. FC Barcelona Lassa je tretia, vedie Inter Movistar.

Dvadsaťpäťročný Drahovský prestúpil v minulom roku do Španielska z maďarského klubu ETO FC Győr. Trojnásobný Top futsalista SR v sobotu otvoril skóre v 15. minúte excelentnou strelou pod brvno. V 21. minúte potom ešte krajším volejom zvýšil na 2:0 a v 33. minúte po dobýjaní bránky FCB upravil na 3:0. Cartagena si už cenný triumf nedala vziať a na deviate Levante UD FS má náskok 8 bodov. Drahovský v klube už strelil 13 gólov.

"Ťažko sa mi hľadajú slova. Ešte nejakú chvíľu po zápase som neveril tomu, že sa mi podarilo dať hetrik jednému z najlepších tímov na svete. Začalo mi to postupne dochádzať, až keď som mal množstvo gratulácií či už telefonických alebo na sociálnych sieťach. Je to neuveriteľný pocit dať 3 góly v takto dôležitom zápase a pomôcť tímu k veľmi dôležitému víťazstvu. Je to pre mňa splnenie jedného z ďalších snov," povedal v rozhovore pre TASR bývalý hráč Slov-Matic FOFO Bratislava.

V mužstve vzbudil jeho kúsok veľký ohlas a zo zápasu proti slávnemu klubu, ktorý dokonca išiel v priamom prenose aj v španielskej televízii, si vzal na pamiatku loptu vďaka "intervencii" jedného z jeho spoluhráčov: "V prvom rade bolo nadšenie z víťazstva nad Barcelonou a potom prišli na rad aj vtipné komentáre od spoluhráčov aj trénera, že čo som to v tomto zápase vyviedol. Že je to niečo neuveriteľné. Jeden spoluhráč mi na konci išiel hneď pre loptu ako suvenír z tohto skvelého zápasu," dodal Drahovský.