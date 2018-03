TASR

Trendy v automobilovom priemysle by mohli byť šancou pre Slovensko

Vývoj vozidla ovplyvňuje v čoraz vyššej miere vývoj produktov a technológií dodávateľov jednotlivých komponentov a riešení, ktoré sa v nových konceptoch uplatnia.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 4. marca (TASR) – Nastupujúce trendy v automobilizme by mohli byť šancou pre Slovensko, ktoré môže byť vhodným priestorom pre vývojové centrá. Analytik Revue priemyslu Martin Jesný upozorňuje, že ekonomika SR vo veľkej miere závisí práve od tohto odvetvia.

"Vzhľadom na to, aká sme v automobilovom priemysle silná krajina, by bolo potrebné, aby celé toto odvetvie na Slovensku robilo čo najviac pre to, aby sa začleňovalo do vzniku nových podôb mobility, pretože jedine tým si udrží pozíciu, ktorú momentálne má," myslí si Jesný. Ako doplnil, nové trendy výrazne zmenia výrobu v tomto sektore.

Vývoj vozidla ovplyvňuje v čoraz vyššej miere vývoj produktov a technológií dodávateľov jednotlivých komponentov a riešení, ktoré sa v nových konceptoch uplatnia. "Tu je priestor pre Slovensko poskytnúť dodávateľom vhodný priestor na rozvoj vývojových centier pre dopravné technológie budúcnosti," zdôraznil generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Ján Pribula.

Dôležitou súčasťou tohto procesu je aj školstvo, pričom už v súčasnosti sa slovenské školy úspešne zapájajú do medzinárodných súťaží, kde konštruujú vozidlá s nízkymi alebo nulovými emisiami, pripomína Pribula. "Slovensko vychováva špičkových dizajnérov. Oblasť výskumu a vývoja si vyžaduje špičkovo pripravených tvorivých odborníkov, preto je potrebné naše školstvo na všetkých úrovniach prispôsobiť týmto potrebám," dodal.

Slovensko by sa podľa Jesného vo vývoji tradičných automobilových technológií, ako sú napríklad spaľovacie motory, už veľmocou nestalo, pretože krajiny ako Nemecko či Japonsko majú príliš veľký náskok. "Ale pri nových pohonoch, technológiách a vytváraní podoby služieb v mobilite začínajú všetci, pričom pokrok ide rýchlo. To znamená, že ak sa stihneme pridať, môžeme získať celkom dobrú pozíciu. Tunajší priemysel, a v istom zmysle aj celá krajina, sa musí pridať veľmi rýchlo," domnieva sa Jesný.

Na to je však podľa neho nevyhnutná intenzívna komunikácia a spolupráca tunajších podnikov a ich materských skupín so slovenskými vysokými školami a vedeckými organizáciami. Zároveň je nevyhnutné aj rozsiahle prepájanie s odborníkmi z iných oblastí, napríklad informačno-komunikačných technológií, ale aj urbanistiky či spoločenských vied.