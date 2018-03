Digitalizácia posunie auto bližšie k spotrebiteľovi

TASR

Digitálna transformácia sa dotkne aj dodávateľského reťazca, čím sa znížia náklady a vďaka zhromažďovaniu dát sa lepšie prispôsobí požiadavkám spotrebiteľov.

Londýn/New York 4. marca (TASR) – Automobilový priemysel stojí pred jednou z najväčších zmien vo svojej histórii. Dôvodom je rozvoj technológií a zmena v správaní sa spotrebiteľov. Jedným z najdôležitejších súčasných trendov je digitalizácia, na ktorú sa spotrebitelia stále viac spoliehajú pri hľadaní, kúpe a prevádzkovaní svojho auta. Časopis Forbes odhaduje, že automobilový sektor bude v tejto oblasti do roka 2020 investovať 82 miliárd USD (66,6 miliardy eur).

Zmenou prechádza proces kúpy auta, v ktorom sa v minulosti objavoval tradičný stereotyp neodbytného predajcu. Spotrebitelia vybavení iba reklamou z novín sa často cítili zavádzaní a tlačení do kúpy nového auta. V súčasnosti majú oveľa viac možností a predtým, ako vstúpia do predajne, si obvykle zisťujú informácie na internete. Automobilky tento trend podchytili a stále viac showroomov sa mení na digitálne predajne s virtuálnou realitou. Analytici nevylučujú, že už čoskoro začnú predávať autá a komponenty priamo na svojich webových stránkach.

Digitálna transformácia sa dotkne aj dodávateľského reťazca, čím sa znížia náklady a vďaka zhromažďovaniu dát sa lepšie prispôsobí požiadavkám spotrebiteľov. Automobilový sektor sa presúva od národnej a regionálnej produkcie k decentralizovanému systému výroby a dodávateľských sietí, čím sa zrýchľuje aj navrhovanie nových modelov a dodanie auta majiteľovi. Súčasťou tohto vývoja je tzv. inteligentná továreň, ktorá využíva pokročilé algoritmy a umelú inteligenciu na vytváranie plánu výroby. Inteligentné fabriky napriek vysokým nákladom na výstavbu prinesú významné zlepšenie flexibility a efektivity výroby.

Významným prínosom bude tzv. preventívna údržba, kedy diagnostické systémy upozornia vodiča na problém. Spotrebitelia budú vďaka tomu schopní efektívnejšie servisovať svoje autá, čo zas zredukuje počet mechanických porúch a zvolávacích akcií. Forbes ako príklad uvádza monitorovací program pre pneumatiky Michelin, ktorý v reálnom čase zhromažďuje dáta a vyhodnocuje stav pneumatík. Spoločnosť tak vie o probléme skôr, než naozaj nastane. V tejto oblasti sa ako možnosť ukazuje servis na diaľku, kým dnes musia vodiči priviezť auto do servisu, kde najprv musia diagnostikovať poruchu a následne objednať náhradné diely.

S digitalizáciou súvisí aj umelá inteligencia (UI), ktorá by podľa konzultačnej spoločnosti McKinsey mohla do roka 2025 priniesť automobilovému priemyslu dodatočných 215 miliárd USD. Z rastu produktivity o 1,3 % ročne by mohli profitovať aj zákazníci, keďže automobilky by mohli časť úspor nákladov preniesť aj na svojich klientov. UI môže vo výrobe ušetriť až 61 miliárd USD, napríklad v oblasti kontroly kvality. Ďalší potenciál ponúka obstarávanie a nákup (51 miliárd USD) a vnútropodniková logistika (22 miliárd USD), a to najmä vďaka autonómnemu rozvozu dielov na výrobné linky. UI by mohla priniesť 31 miliárd USD do marketingu a predaja, napríklad vďaka automatizovanému určovaniu cien.

Významnou otázkou digitalizácie a prepojených vozidiel je ochrana a bezpečnosť dát. Inteligentné vozidlá zhromažďujú množstvo údajov o vodičoch, cieľoch, trasách, jazdnom štýle a podobne. Automobilky však výrazne zaostávajú za technologickým sektorom práve v oblasti dátovej bezpečnosti. General Motors, Jeep aj Tesla v posledných rokoch zažili útoky, keď hackeri ovládli niektoré funkcie vozidla, prípadne dokonca na diaľku úplne prevzali kontrolu nad vozidlom počas jazdy.

