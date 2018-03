TASR

Peter Sagan skončil v pretekoch Strade Bianche ôsmy, zvíťazil Benoot

V sobotu sa išlo 184 km a jazdcom neprialo počasie, pršalo a prichádzalo aj k častým pádom.

Na archívnej snímke Peter Sagan. — Foto: TASR/AP

Siena 3. marca (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v sobotňajších pretekoch Strade Bianche 8. miesto. Z víťazstva sa na 12. ročníku podujatia tešil Belgičan Tiesj Benoot z Lotto Soudal. Na druhom mieste skončil Francúz Romain Bardet z AG2R so stratou 39 sekúnd, tretí finišoval Belgičan Wout Van Aert (Veranda's Willems Crelan).

Dvadsaťosemročný Sagan štartoval na toskánskych šotolinových "Bielych cestách" siedmykrát, dvakrát bol na nich druhý. V sobotu sa išlo 184 km a jazdcom neprialo počasie, pršalo a prichádzalo aj k častým pádom. Slovenský líder nemeckého tímu Bora-Hansgrohe sa najprv držal v pelotóne, následne si vždy pozorne kontroloval situáciu. Asi 30 km pred cieľom však už bola na čele dvojica Romain Bardet a Wout Van Aert, k nej sa postupne dotiahol 23-ročný Tiesj Benoot. Favoriti aj so Saganom na ňu mali viac ako minútovú stratu. Benoot po dostihnutí čela neotáľal, v stúpaní na Le Tolfe nastúpil a napokon si prišiel pre prvé veľké profesionálne víťazstvo.

Sagan, ktorý sa prvýkrát v tejto sezóne predstavil v Európe, napokon finišoval ôsmy s vyše dvojminútovou stratou na víťaza. Trojnásobný majster sveta v tomto roku jazdil iba v Austrálii, kde na Tour Down Under vybojoval jedno etapové víťazstvo a nazbieral prvé body do rebríčka World Tour. Potom nasledovala príprava vo vysokohorskom prostredí v Sierra Nevade. Najbližšie sa Sagan predstaví na etapových pretekoch Tirreno Adriatico.

"Niet pochýb, že tento rok Strade Bianche naplnila svoju reputáciu. Panovali veľmi ťažké poveternostné podmienky. Boli to moje prvé preteky po takmer mesiaci, ktorý som strávil vo vysokohorskom prostredí. Ukázali sme, že máme silný tím a Daniel Oss, Marcus Burghardt a Gregor Mühlberger odviedli vpredu výbornú prácu. Som spokojný s dnešným výsledkom, hoci sme si priali viac. Je to len začiatok mojich európskych podujatí a máme pred sebou ešte dlhú cestu," citovala Sagana oficiálna internetová stránka jeho zamestnávateľa.