TASR

Dnes o 08:54 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenská výprava priletela do dejiska paralympiády

Po viac ako 10-hodinovom bezproblémovom lete zo Schwechatu do Soulu sa výprava autobusom presunula priamo do Pjongčangu.

Bagre odhrabávajú sneh pred začiatkom zimných paralympijských hier v Pjongčangu 3. marca 2018. V poradí 12. zimné paralympijské hry sa uskutočnia od 9. do 18. marca 2018. — Foto: TASR/JONHAP

Pjongčang 3. marca (TASR) - Slovenský paralympijský tím pricestoval v sobotu do dejiska XII. zimných paralympijských hier 2018. Po viac ako 10-hodinovom bezproblémovom lete zo Schwechatu do Soulu sa výprava autobusom presunula priamo do Pjongčangu.

"Prvé dojmy sú úžasné. Všetko vyzerá v pohode. Prvé dva dni budú zoznamovacie s novým prostredím, ale potom nás už čakajú aj tréningy na snehu. Na to sa teším. Vlani som tu už bol na testovacích pretekoch v rámci Svetového pohára, ale zďaleka to tu nebolo také vybudované ako teraz," povedal po prílete pre oficiálnu stránku Slovenského paralympijského výboru (SPV) zjazdár Martin France. V minulom roku tu štartoval aj jeho kolega Jakub Krako v kategórii zrakovo znevýhodnených: "Vyhral som tu slalom, takže to bolo fajn. Uvidím, či sa mi tak zadarí aj v tomto roku."

Slovensko budú na XII. ZPH reprezentovať alpskí lyžiari a curleri na vozíku, ktorí pri svojej premiére v Soči 2014 skončili na 6. mieste.

Lyžiari využijú prvé dva dni na aklimatizáciu. "Od pondelka by sme mali ísť na sneh a budeme pravdepodobne postupne trénovať na obrovský slalom, superobrovský slalom a od stredy nám začínajú organizované tréningy zjazdu, ktorý vynechajú Petra Smaržová a Marek Kubačka. V tom čase sa budú venovať tréningom slalomu a obrovského slalomu. Taký je zatiaľ predbežný plán. Tie prvé neoficiálne tréningy sa podarilo zariadiť vďaka spolupráci v rámci našej komunity trénerov, kde sa vieme dohodnúť, ktoré disciplíny potrebujeme trénovať. Takže aj tu využijeme možnosť zatrénovať si ešte pred oficiálnymi tréningami," vyhlásil tréner lyžiarov Martin Makovník.

Podľa kouča curlerov čaká jeho zverencov v prvý dňoch taktiež ľahší program. "Oddýchneme si a pôjdeme si pozrieť športoviská, keďže sme tu ešte nikdy neboli. Máme pripravený aj krátky tím míting pred súťažou, aby sme vedeli, čo nás čaká. A ako každé zúčastnené družstvo využijeme nárok na dva 90 minútové tréningy v hale, kde sa bude hrať paralympijský turnaj. Uskutočnia sa vo štvrtok a piatok. Všetci členovia tímu sú zdravotne v poriadku a dúfam, že ich forma bude gradovať."