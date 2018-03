Inzercia

Dnes o 14:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vodka môže utužiť zdravie

Mnohí majú ešte stále voči popíjaniu alkoholických nápojov odpor a nevidia v ňom nič dobré. Nie je preto na škodu spomenúť, že pitie alkoholu v rozumnej miere môže vo veľkom ovplyvniť naše fyzické a psychické zdravie. Počuli ste už napríklad o účinkoch vodky?

V pohári vodky je málo kalórií

Obľúbený číry alkoholický nápoj bez výraznej chuti a vône je známy po celom svete a nájdete ho pod rôznymi značkami. Jeho úspech tkvie v kvalite použitých surovín a vo výrobnom postupe, no nech sa výrobcovia držia akejkoľvek receptúry, vodka bude mať vždy jednu neodškriepiteľnú vlastnosť – nízky obsah kalórií. Ak si teda dávate pozor na svoju štíhlu líniu, pite radšej iba čistú vodku s ľadom a nemiešajte ju s ochutenými sladenými nápojmi. V prípade, že si na alkohole radi pochutíte a čistá chuť vodky vám nič nehovorí, stále máte možnosť rozhodnúť sa pre ochutený variant vodky. Na trhu sú už aj vodky s netradičnými príchuťami, a tak okrem čučoriedky a hrušky natrafíte aj na mango alebo mandarínku. Rozhodovať sa môžete aj podľa percentuálneho obsahu alkoholu. Vďaka 35 % si budete môcť dovoliť oveľa viac pohárikov, no 70 % alkohol dokáže očariť svojou silou a rýchlo rozprúdi krv v žilách.

Nakúpte si vodku cez internet

Niekto si párkrát do týždňa dopraje pohár vína, iný to skúša s vodkou. Možno sa budete čudovať, ale pohárik vodky vám dokonca pomôže znášať stres ešte lepšie ako červené víno a pozitívne ovplyvní aj kvalitu vášho spánku. S vodkou sa viete brániť proti alzheimerovi, kardiovaskulárnych ochoreniam, zabezpečíte si dlhovekosť, ale takisto zabojujete proti chrípke. Už naše staré mamy vedeli, že prikladaním obkladov namočených vo vodke sa dá rýchlo znížiť horúčka.