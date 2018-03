Inzercia

S náhradným dielom ako nové

Za „hračky“ technického charakteru sme neraz ochotní dať aj celú výplatu, preto nás nemálo zamrzí fakt, ak stratia na svojom šarme alebo dôsledkom častého používania prestanú fungovať, ako by mali. Náš problém väčšinou vyriešia náhradné diely.

Nahraďte opotrebované a nefunkčné diely

Každá značka mobilov, počítačov, tabletov a iných zariadení je špecifická svojou kvalitou. Ak si raz na ňu zvykneme, len ťažko sa zmierime s nutnosťou vymeniť staré zariadenie za nové. Zvlášť, pokiaľ nás nestálo málo. Kým sa vrhneme do nákupu novšieho alebo toho istého modelu zariadenia, mali by sme si najskôr premyslieť, či sa problém nedá vyriešiť aj lacnejšou cestou, napr. výmenou nefunkčného dielu. Náhradné diely sa predávajú na každý typ zariadenia. Či už vám pri páde praskol displej na iPhone, alebo vám zlyháva batéria na HTC, či vypadlo tlačidlo z LG, v špecializovaných predajniach natrafíte presne na to, čo potrebujete. A ak náhodou nie, zaiste sa budú usilovať váš problém vyriešiť a potrebné diely vám zoženú. Aby však náhradný diel plnil tú istú funkciu ako pôvodný, mal by byť originálny a do zariadenia inštalovaný odborne, najlepšie v servisnom pracovisku. Pokiaľ si na výmenu nefunkčných dielov trúfate sami a dieliky sa vám nesprávnou manipuláciou poškodia, reklamáciu vám v predajni, v ktorej ste si ich zakúpili, neuznajú.

Dokonalá starostlivosť o zariadenie

Aby ste sa nemuseli báť, či kúpou náhradného dielu nezískate mačku vo vreci, si každá dobrá predajňa vopred overí, či svojmu zákazníkovi predáva fungujúci produkt. Len čo vymeníte starý za nový, môžete sa opäť tešiť z funkcií a dokonalého výzoru vašich mobilov či tabletov. Samozrejme, občas nezaškodí predvídať, a preto sa už popri nákupe náhradných dielov popozerajte po komponentoch, ktoré by sa vám mohli tiež zísť. Malá prasklina na bokoch telefónu nemusí vždy zostať malou a ani tlačidlo na ovládanie hlasitosti nemusí vydržať top stave. Okrem náhradných dielov sa u svojho predajcu informujte o ochranných obaloch a krytoch, vďaka ktorým životnosť zariadenia a jeho komponentov ešte viac predĺžite.