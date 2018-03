Inzercia

Dnes o 14:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Termo oblečenie vám pri športe nesmie chýbať: Aké sú jeho najväčšie výhody?

Či už športujete, alebo nie, v chladných mesiacoch by vám nemalo chýbať termo oblečenie. Jeho skvelé vlastnosti vám umožňujú sústrediť sa dokonalo na aktívnu činnosť bez toho, aby ste sa museli zaoberať poveternostnými podmienkami.

Či už ste milovník lyžovania, snowboardovania, bežkovania alebo cykloturistiky, nemali by ste podceňovať silu kvalitného materiálu vášho oblečenia. Ten vás ochráni pred zimou a zabezpečí, aby na vašom zdraví nezanechala zima žiadne následky.

Užívajte si benefity technickej bielizne aj vy

Termo bielizeň dokonalo odvádza pot od pokožky alebo odparuje vlhkosť do vzduchu. Tiež zlepšuje priedušnosť a prispieva k celkovej pohode pri nosení. To však nie je všetko, termo oblečenie sa vyznačuje veľmi nízkou hmotnosťou a po opratí vyschne v priebehu niekoľkých hodín. Rýchle pranie a schnutie je najmä v stiesnených alebo obmedzených podmienkach obrovskou výhodou! Oblečenie s kvalitnými technickými vlastnosťami slúži ako prvá vrstva, takže sa oblieka priamo na telo. To by malo obopínať, aby sa vytvorila bariéra medzi pokožkou a vlhkosťou, ktorú vytvára pot. Aj keď oblečenie navlhne, vás chladiť rozhodne nebude, v tom je rozdiel medzi termo a obyčajným oblečením, ktoré po navlhnutí vychladne, čo pocítite pri prvom zafúkaní vetra. Nie je to nič príjemné, preto je vždy lepšie voliť oblečenie s technickými vlastnosťami. To bez problémov zakúpite aj prostredníctvom obchodu kubicasport.eu.

Funkčné a štýlové zároveň

Ak si myslíte, že oblečenie disponujúce technickými vlastnosťami musí patriť do kategórie, ktorá nepatrí medzi reprezentatívne kúsky, ste na omyle. Na stránkach kubicasport.eu nájdete dámske i pánske kúsky, ktoré vyzerajú štýlovo a majú aj funkčné vlastnosti, ktoré sa vám pri aktívnom životnom štýle zídu a využijete ich na sto percent. V ponuke sú vesty, dresy, nohavice, tričká, bundy a mnoho iného oblečenia.