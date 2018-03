Inzercia

Dnes o 14:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Termolisom tlačíte na rôzne materiály

Podnikáte alebo sa svojou zručnosťou a kreativitou tešíte iba v súkromí? Je úplne jedno, ako na otázku odpoviete, podstatné je, že poznáte cestu, ako si svoj koníček užijete za čo najmenšie náklady. Pokiaľ vás baví tlač na rôzne druhy materiálov, termolis je hračka určená do vašich rúk.

Sublimačná tlač pre propagáciu

Ak pracujete v grafickom štúdiu, v kopírovacom centre alebo máte vlastnú značku, ktorú by ste chceli propagovať výhodnou cestou, kúpou termolisu zaiste ušetríte. Za malé vstupné náklady môžete získať šikovného pomocníka pre váš biznis. Vlastné i cudzie nápady zrealizujete jednoducho, rýchlo a efektne. Sublimačná tlač je obľúbená pre svoju trvácnosť, no predovšetkým z dôvodu, že ňou vykonávate tlač na rôzne povrchy a materiály. Či to sú textílie (z polyesteru), drevo, kov, sklo, alebo keramika, všetky môžu niesť logo firmy, pestré farby, obsahovať obrázok alebo text. Termolisom pohodlne tlačíte na hrnčeky, kľúčenky, obaly na telefóny, zapaľovače alebo obojky. Princíp tlače je jednoduchý, farba sa vplyvom tepla zmení na plynné skupenstvo a prostredníctvom sublimačného papiera sa prenáša na zvolený materiál, do ktorého sa doslova zaryje. Výsledkom je stabilná potlač. Ak sa teda najbližšie budete rozhodovať, či dáte svoju myšlienku zrealizovať externej firme, alebo si vytvoríte reklamné predmety radšej sami a za málo peňazí, popozerajte sa po ponuke termolisov tlačiacich na oblé alebo ploché povrchy. Sublimačná tlač je natoľko vyhľadávaná, že si jej vykonávaním môžete aj pekne navýšiť tržby.

Realizujte sa vďaka termolisu

Nemáte v pláne si tlačou termolisom zarábať? Tak ho využívajte len pre vlastné potreby a vytvorte si originálne módne (šály, tričká, čiapky) alebo bytové doplnky (taniere, hrnčeky, svietniky, vankúše), ktoré nebude vlastniť nikto iný. Sublimačnou tlačou viete vyrobiť aj darčekové predmety na mieru pre svojich blízkych, čo sa rozhodne cení viac ako dar kúpený v obchode, pretože je to kreatívne a nadmieru osobné. Máte svojský štýl obliekania? Navrhnite si vlastnú potlač na tričko a staňte sa módnym návrhárom. Textílie potlačené sublimačnou technikou sa nezničia ani vplyvom prania.