Všetko pre bezpečné bývanie

V súčasnosti je dobré robiť preventívne opatrenia, ktoré nás uchránia pred nepríjemnými situáciami. Platíme si poistenia, vlastníme niekoľko bankových účtov alebo svoj domov obdarúvame najmodernejšími bezpečnostnými technológiami. Aj vďaka inteligentnej domácnosti budete môcť pokojne spávať.

Prehľad o fungovaní domácnosti online

Pravdepodobne sa nenájde človek, ktorému by bola ukradnutá bezpečnosť rodinných členov alebo majetku. Od chvíle, čo sa staneme majiteľmi nejakej nehnuteľnosti, sa zaujímame o to, ako ju čo najlepšie uchrániť pred zlodejskými živlami alebo inými katastrofami. Nie vždy však treba vlastniť bezpečnostné dvere a okná. Úplne nám postačí šikovná riadiaca jednotka, vďaka ktorej budeme môcť ovládať zariadenia v našej domácnosti jediným kliknutím prostredníctvom smartfónu, alebo si užijeme fakt, že dokážu fungovať aj samostatne, na základe vopred nastavených scén. V inteligentnej domácnosti vieme odomykať a zamykať dvere bez použitia kľúča, ale rovnako sa dozvieme, aj keď sa o to pokúsi neoprávnená osoba. Jednoducho nám o tom príde informácia na náš mobil, PC alebo tablet. Spolupracujú s nami nielen jednotlivé spotrebiče, osvetlenie, senzory a alarmy, ale aj voda, plyn či vykurovanie. Okrem toho, že sa vždy dozviete, keď niečo nie je v poriadku, získavate zároveň prehľad o spotrebe elektrickej energie, vody alebo plynu, a tomu môžete prispôsobiť vaše spotrebiteľské správanie.

Inteligentné technológie chránia pred katastrofami

Tak, ako viete dvere a okná odomykať a zamykať na diaľku prostredníctvom riadiacej jednotky, pripojenia na internet a smartfónu, si môžete pozrieť aj záznam z bezpečnostnej kamery, skontrolovať, či ste nenechali zapnutú žehličku alebo tiecť vodu, v horšom prípade to, či u vás doma neuniká plyn. Všetky nezvyčajné situácie hlásia intelegentné technógie včas, a tak sa viete vyhnúť katastrofám spojeným so zničením majetku alebo zdravia. Či ste práve doma, v práci, alebo na dovolenke, hocikedy máte možnosť prizrieť sa na život vo svojom domove zblízka, no ovládate ho pohodlne, rýchlo a bezpečne na diaľku.