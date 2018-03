Inzercia

Dnes o 14:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní Notár vždy poruke

V hlavnom meste sa nachádza množstvo advokátskych a notárskych kancelárií, avšak nie všetky sú vám nonstop k dispozícii. Je dobré vedieť, na ktorého notára sa môžete obrátiť aj mimo úradných hodín.

Ochotný notár v Bratislave

Nielen v období, keď riešime finančné a rodinné problémy, sa rozhodneme navštíviť notára. Bez ohľadu na závažnosť situácie sú však jeho služby neoceniteľné. Málokto z nás disponuje vedomosťami z oblasti práva, a keď príde do tuhého, je lepšie zveriť sa do rúk profesionálovi. Notárskych kancelárií je v Bratislave množstvo, no pomenej ich je takých, kde sa okrem kvalitne odvedenej práce dočkáte aj ochotného prístupu. Notára navštevujeme v pracovných dňoch v čase úradných hodín, ale čo v prípade, ak potrebujeme súrne konzultovať problém z oblasti práva aj mimo pracovnej doby notára? Vtedy je najlepšie využiť mobilnú kanceláriu notára. Notárovi jednoducho zatelefonujete a bez toho, aby ste si museli vziať v práci voľno, si s ním dohodnete osobné stretnutie alebo telefonicky prekonzultujete to, s čím si neviete poradiť. Ochotný notár vyrieši vaše požiadavky aj na počkanie a neoberie vás o vzácny čas.

Kedy za notárom

Notára najčastejšie vyhľadávame, keď potrebujeme overiť listiny (vysvedčenia, rodné listy, kúpne zmluvy) či osvedčiť podpisy (na kúpnych zmluvách, vyhláseniach a pod.), no zaiste ste sa už stretli aj s nutnosťou vybaviť záležitosti súvisiace s dedením. Tu je pomoc notára preveľmi vzácna, pretože práve on je ten, kto dohliada na správne prerozdelenie majetku a zodpovedá za poslednú vôľu zosnulého. Odborné znalosti notára sú neoceniteľné aj pri spisovaní zmlúv, dohôd alebo zápisníc či pri registrovaní dražieb. Žijete v Bratislave? Priamo u notára si viete zaobsarať online výpis z Obchodného registra alebo akúkoľvek listinu nachádzajúcu sa v Zbierke listín, čím ušetríte množstvo času spojeného s cestovaním do konkrétneho úradu.