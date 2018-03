TASR

Všetky známe druhy pohonov sa zmenia, spaľovacie motory majú využitie

Moderné benzínové a najmä naftové motory sú efektívne napríklad na dlhé cesty. Ich výhodou je to, že vedia zabezpečiť dojazd niekoľko sto kilometrov, pričom dotankovanie tiež trvá len niekoľko minút.

Bratislava 3. marca (TASR) – Všetky známe druhy pohonov prejdú v budúcnosti zmenou a pravdepodobne vzniknú aj nejaké nové. Spaľovacie motory napriek tomu stále majú využitie, pretože sú použiteľné pre niektoré konkrétne typy dopravy. Pokiaľ nové riešenia nie sú zrelé na masovú výrobu, klasické pohony budú pretrvávať. Zhodujú sa na tom odborníci z oblasti automobilového priemyslu.

Podľa generálneho sekretára Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Jána Pribulu raz určite alternatívne pohony zvíťazia. "V každom prípade, pokiaľ nie sú ešte nové riešenia zrelé na masovú výrobu a na uvedenie na trh, budú ešte stále pretrvávať klasické pohony, ktoré v súčasnosti generujú prostriedky, ktoré sú potrebné na vysoké investície do vývoja nových technológií budúcnosti," pripomenul.

Moderné benzínové a najmä naftové motory sú veľmi efektívne napríklad na dlhé cesty. Ich výhodou je to, že vedia zabezpečiť dojazd niekoľko sto kilometrov, pričom dotankovanie tiež trvá len niekoľko minút. "To sa bude elektrinou zabezpečovať pomerne ťažko. Efektívnosť tých motorov sa bude ďalej zvyšovať, lebo je vidieť, že automobilky na nich ďalej pracujú, ale tie pohony sa určite zmenia. Navyše si myslím, že sa bude veľa pracovať s rôznymi kombináciami," skonštatoval analytik Revue priemyslu Martin Jesný.

Elektromobily môžu zastávať v najbližších rokoch na cestách výrazné miesto. Aj ich cenová konkurencieschopnosť by sa podľa Jesného mala upraviť skôr, ako by sa zdalo. "Ja očakávam, že v relatívne krátkom čase, do niekoľkých rokov, bude možné pre konkrétny spôsob použitia toho elektrického auta dosiahnuť rovnaké náklady na používanie ako pri autách so spaľovacím motorom," priblížil, pričom dodal, že čím viac elektromobilov bude v obehu, tým viac sa vysoké náklady na vývoj technológie budú rozmieňať do omnoho väčšieho množstva produktov. "Cez úspory z rozsahu možno dosiahnuť výrazné zníženie ceny aj pri novej technológii, ako sú elektrické pohony," dodal.

Zlomový bod pre alternatívne druhy pohonov však podľa Pribulu ovplyvňuje veľa faktorov. "Bude záležať od reakcie trhu, rýchlosti vývoja nových technológií, dostupnosti investícií, celosvetovej konkurencie, sily automobilového priemyslu, ktorý môže vysiliť príliš veľa požiadaviek a ich zmien v enormne krátkom čase," uzavrel.