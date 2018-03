Inzercia

Dnes o 13:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní IPhone vám opravia aj na počkanie

V dnešnej dobe si iba málokto dokáže predstaviť čo len jeden deň bez svojho mobilu. Keď sa nám pokazí, pátrame po servise, v ktorom nám ho opravia za výhodnú cenu, ale najmä kvalitne a rýchlo. Na čo pri výbere mobilného servisu určite myslite?

Servis iPhonu so zárukou

Tak sa to stalo aj nám. IPhone vypovedal službu, či už v dôsledku veku, alebo drobnej nehody. Musíme sa však naozaj zmieriť s odlukou na minimálne mesiac, kým nám ho v servise dajú opäť dohromady? Určite nie, pretože servis, v ktorom pracujú skúsenosťami vyzbrojení odborníci, zvládne opraviť náš iPhone aj na počkanie. To však neznamená, že robota to bude rýchla a nedôsledná. Aby náš iPhone šliapal ako za starých čias, servisní pracovníci pri výmene poškodených komponentov využívajú iba originálne náhradné diely pre iPhone, a ak sa náhodou stane, že ani po oprave niečo nefunguje, ako má, môžeme si uplatniť záruku, ktorá sa nám na servis mobilu vzťahuje. Vyhneme sa tak vyhadzovaniu peňazí do vetra. Navyše, keďže väčšina z nás má v mobile skutočne množstvo cenných dát a mnohé sú veľmi súkromného charakteru, pracovníci dobrého servisu dbajú o to, aby naše súkromie nenarušili. Ich poslaním je iba diagnostikovať a odstrániť problém zariadenia. Bonusom je, ak je diagnostika poruchy bezplatná, čo sa v dnešnej dobe cení.

Prvá pomoc pre iPhone

Cestu do servisu je ťažké si naplánovať, keď toho máme v škole alebo v práci vyše hlavy. Najideálnejšie by bolo, keby sme nemuseli vôbec nikam chodiť, takto sa však servisu iPhonu len tak nedočkáme. Alebo áno? Čo ak by v našom okolí existoval mobilný servis, ktorý nám naše zariadenia opraví priamo pred domom, pracoviskom, školou alebo obľúbenou kaviarňou? Určite by sme jeho služby radi využili aj my. Avšak aj v prípade, že bývame kdekoľvek na Slovensku, môže byť náš iPhone opravený rýchlo a doručený už do troch dní. Nechce sa vám veriť? Tak potom ťažko prijmete aj fakt, že si po vaše zariadenie pracovníci sami prídu, poskytnú vám náhradný mobil, a to navyše bezplatne. Toto sú služby, ktoré sú skutočne nadštandarné, no ako majitelia iPhonov by sme si na ne mali potrpieť.