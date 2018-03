TASR

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Volkswagen Slovakia do prevádzok nasadzuje najnovšie technológie

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5 miliónov vozidiel. Je najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine, prácu dáva 12.700 ľuďom.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 3. marca (TASR) - Automobilový koncern Volkswagen, ktorý pôsobí aj na Slovensku, značnú časť prostriedkov investuje do výskumu a vývoja alternatívnych zdrojov energie. Jedným z výsledkov sú plne elektrické autá či vozidlá na hybridné pohony.

"Často sa ma pýtajú na budúcnosť mobility. Je tu revolúcia? Nie, je to evolúcia - vývoj, ktorý v týchto dňoch priamo ovplyvňuje aj Slovensko, ako lokalitu pre výrobu vozidiel. Spoločnosť Volkswagen Slovakia nasadzuje najmodernejšie technológie. Vo výrobných halách má už dnes inštalované približne dve tisícky robotov. Každodennou súčasťou pracovného života je rozšírená realita, online monitoring výroby, automatické samojazdiace vozíky, či inteligentné rukavice so skenerom. Inovácie prinášame aj v oblasti 3D metalovej tlače. Produkcia celého závodu je riadená z jedného miesta – velínu. A krok za krokom pribúdajú ďalšie inovácie, súvisiace so štvrtou priemyselnou revolúciou," priblížil Ralf Sacht, predseda predstavenstva VW Slovakia a viceprezident Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5 miliónov vozidiel. Je najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine, prácu dáva 12.700 ľuďom. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku viac ako 4,1 miliardy eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky, podvozky a motory, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.