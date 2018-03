TASR

Hokejisti Michaloviec postúpili do finále I. ligy

V piatom zápase semifinále zdolali Prešov Penguins 4:3 a sériu hranú na tri víťazstvá vyhrali 3:2.

ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Michalovce 2. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce postúpili do finále play off St. Nicolaus I. ligy, v ktorom sa stretnú so Skalicou.

