Opravy horehronských ciest II. a III. triedy sú prioritou pre kraj

Na snímke predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter. — Foto: TASR - Branislav Račko

Podbrezová 2. marca (TASR) – Opravy ciest II. a III. triedy v správe Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sú jednou z priorít súčasného vedenia BBSK. Konštatoval to na pracovnom stretnutí v Podbrezovej so zástupcami horehronských obcí, mesta Brezno, Banskobystrickej regionálnej správy ciest a poslancov kraja za Brezniansky okres šéf BBSK Ján Lunter. Rokovanie, ktoré sa uskutočnilo v uplynulých dňoch, bolo zamerané najmä na riešenie havarijného stavu cesty III. triedy v smere na Hornú Lehotu a prípravu realizácie kanalizácie na Chalupkovej ulici v Podbrezovej. Informoval o tom brezniansky magistrát.

Podľa Luntera v prvom rade musia nájsť zhodu, ako cesty II. a III. triedy opravovať a prisľúbil, že v čo najkratšom čase spomínanú cestu opravia. Ďalšie závisia od investícií.

"Za vyšší územný celok môžem povedať, že nehľadáme rýchle riešenia a lacné sľuby, ale chceme zaujať koncepčné stanoviská, ktoré posúdia stav ciest II. a III. triedy," povedal Lunter s tým, že opravy môžu riešiť len zo zdrojov, ktoré má kraj k dispozícii, čiže z podielových daní a ostatných výnosov.

Podľa experta na dopravu Tomáša Mišoviča, je sever kraja bohatý na cesty III. a II. triedy. "Musíme preto posúdiť, ktoré sú prioritné, naraz všetky opraviť nemôžeme. Určíme si kľúč, harmonogram a opravy rozdelíme na etapy," uviedol.

"Je na poslancoch za tento región, aby v tlačenici o realizáciu opráv boli pevní a silní. Ja, ako Horehronec, chcem podporiť opravu ciest, ktoré slúžia turistike, pretože práve cez ne si ľudia robia obraz o našom kraji," zdôraznil predseda kraja.

Podľa breznianskeho primátora a poslanca BBSK Tomáša Abela bolo Horehronie, čo sa týka investícií, dlhodobo podceňované.

"V najbližších mesiacoch budeme rokovať s vedením a klubmi Zastupiteľstva BBSK o investíciách do nášho regiónu v oblasti motorovej i nemotorovej dopravy, cestovného ruchu, sociálnych vecí, školstva. Verím, že do nášho regiónu príde čo najviac investícií aj z kraja. Spolu s poslancami za okres Brezno a starostami našich obcí urobíme pre to maximum," dodal Abel.