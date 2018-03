TASR

Dnes o 21:22 čítanie na 2 minúty Analýza: Autonómne autá sa tešia väčšej dôvere, no čakajú ich prekážky

Dôvera v autonómne vozidlá klesá podľa štúdie so zvyšujúcim sa vekom spotrebiteľov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 2. marca (TASR) – Dôvera ľudí v technológiu autonómnych áut je stále vyššia. Tieto vozidlá však čakajú ešte viaceré prekážky. Poukazuje na to globálna štúdia automobilových spotrebiteľských trendov spoločnosti Deloitte na rok 2018.

Menej ako polovica (47 %) spotrebiteľov na americkom trhu sa vyjadrila, že autonómne autá nebudú bezpečné. To predstavuje významný pokles oproti predchádzajúcemu roku, keď o bezpečnosti týchto vozidiel nebolo presvedčených až 74 % ľudí. Podobné výsledky hlási aj Európa, napríklad v Nemecku klesol tento počet zo 72 % na 45 %.

"Autá bez šoférov sú však len vo fáze experimentu a uvedenie tejto technológie na hlavný trh si vyžiada dlhý investičný cyklus kapitálu, pričom odvetvie sa nachádza len na jeho začiatku," upozornil partner spoločnosti Deloitte Martin Rybár. Súčasne zdôraznil rapídny nárast prijatia tejto technológie medzi spotrebiteľmi vo veľmi krátkom čase.

Dôvera v autonómne vozidlá klesá podľa štúdie so zvyšujúcim sa vekom spotrebiteľov. Navyše, viac ako polovica opýtaných v Nemecku by uprednostnila takéto vozidlo, ak by pochádzalo od dôveryhodného tradičného výrobcu áut. Zároveň by tomuto odvetviu pomohla štátna regulácia, zhodla sa väčšina opýtaných v štúdii.

V oblasti pohonov uprednostňujú spotrebitelia tradičné motory, ekonomika elektromobilov v súčasnosti nie je veľmi priaznivá ani pre automobilové spoločnosti, tvrdí Rybár. "Existujú dva trendy, ktoré by nás mohli posunúť bližšie k prelomovému bodu: zníženie nákladov na batérie a štátna regulácia. Povinné používanie elektrifikovaných pohonov, požiadavka na zvýšené úspory palív a menšie uhlíkové stopy predstavujú pre svetových výrobcov áut smer, ktorým by sa mali uberať," zhodnotil. Štúdia tiež ukázala, že spotrebitelia nie sú ochotní zaplatiť za autonómne autá či elektromobily oveľa viac ako za tie tradičné.

Pokročilé autá si vyžadujú nové obchodné modely, naznačujú výsledky prieskumu. Výrobcovia musia totiž udržať rovnováhu medzi pokračujúcou inováciou a novými obchodnými modelmi na zabezpečenie predaja áut a servisu, zároveň však musia zaujať spotrebiteľov vylepšenou technológiou, za ktorú budú v budúcnosti ochotní zaplatiť viac, konštatuje štúdia.

"Nové obchodné modely budú výrazne ovplyvňovať vnímanie mobility. Dá sa očakávať, že zákazníci začnú stále vo väčšej miere zvažovať vlastníctvo automobilu v porovnaní s inými formami prepravy," dodal Rybár s tým, že vzhľadom na veľký počet konvenčných vozidiel na cestách potrvá zlomový prechod na autonómne vozidlá či elektromobily ešte nejaký čas.

Prieskum 2018 Deloitte Global Automotive Consumer Study je súčasťou hodnotenia spotrebiteľského správania, pričom oslovených bolo viac ako 22.000 spotrebiteľov v 17 krajinách sveta s cieľom zistiť ich preferencie v zásadných otázkach v oblasti automobilového priemyslu.