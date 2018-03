TASR

Futbalisti Man City môže získať titul už 7. apríla

Londýn 2. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru City sú desať kôl pred koncom najvyššej súťaže päť víťazstiev od zisku anglického titulu. Oslavovať ho môžu už 7. apríla po derby s United, pokiaľ sa im to podarí, bude o šampiónovi Premier League rozhodnuté najskoršie v histórii.

Zverenci Pepa Guardiolu majú po triumfe v dohrávke 28. kola na trávniku londýnskeho Arsenalu 3:0 šestnásťbodový náskok pred mestským rivalom. Presvedčivé víťazstvo iba potvrdilo tabuľkový rozdiel medzi štvrtkovými súpermi, Arsenal nazbieral o tridsať bodov menej. "Ukázali sme našu mentálnu silu, nezahodili sme šance a dali sme tri úžasné góly. Proti takému mužstvu to nikdy nie je jednoduché, ale stále si udržujeme koncentráciu a vďaka tomu prežívame skvelú ligovú sezónu. Majstrovský titul máme vo vlastných rukách, to nemôžeme poprieť. Zostávajú posledné kroky, musíme vytrvať až do konca," citoval portál BBC španielskeho trénera, ktorý viedol "Citizens" v stom stretnutí.

Štyridsaťsedemročný Guardiola už v tomto ročníku vybojoval jednu trofej, keď jeho hráči zdolali koncom februára vo finále Ligového pohára práve Arsenal rovnako 3:0. V najvyššej súťaži mieri za ďalšou a v Lige majstrov sa pokúsi o premiérový úspech City. Zo sto zápasov sa z víťazstva radoval v 69 dueloch, napriek tomu sú jeho štatistiky po prvých sto súbojoch horšie než pri predchádzajúcich pôsobeniach v Bayerne Mníchov a FC Barcelona. Manchester si pripísal menej víťazstiev, viac prehier, strelil menej a inkasoval viac gólov ako nemecký a španielsky klub pod jeho trénerským vedením.

Úplne iné starosti má Guardiolov štvrtkový náprotivok Arsene Wenger. "Kanonieri" prehrali v kalendárnom roku 2018 sedemkrát a do budúcej edície Ligy majstrov sa zrejme dostanú jedine cez prvenstvo v Európskej lige. V osemfinále druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže na nich čaká AC Miláno. V tabuľke Premier League zaostávajú na šiestom mieste za piatou Chelsea o osem bodov, za štvrtým Tottenhamom o desať. Už desať ligových stretnutí za sebou si neudržali čisté konto. "Mali sme nízke sebavedomie, čo sa prejavilo už na začiatku zápasu proti City. Zaplatili sme za to, podľahli sme však momentálne najlepšiemu tímu v krajine," povedal Wenger.