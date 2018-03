Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Benátky zapadli snehom. Fotografie z mesta lásky sú to najočarujúcejšie, čo nám táto zima dala

Jedno z najromantickejších miest je pod snehom. Benátky ako ste ich ešte nevideli.

— Foto: Sebastian Fagarazzi/Venezia Autentica

BENÁTKY 2. marca - Svet sa zbláznil. Inak sa to ani nedá povedať. Zima sa síce trošku zdržala, no napokon udrela aj na tých najneočakávanejších miestach. Obyvatelia a návštevníci Benátok tiež trápi sneh. Jedno z najromantickejších miest totiž zasypala biela perina. Miesta ako námestie Piazza San Marco, Most vzdychov a ostrov San Giorgio Maggiore sa zmenili na ľadové kráľovstvo. O zábery sa postaral Sebastian Fagarazzi z Venezia Autentica.



Fotografie zachytávajúce najznámejšie pamiatky pripomínajú zimnú rozprávku. „Žijem v Benátkach od narodenia a mal som možnosť tu vidieť sneh. Minulý rok to bolo krásne, avšak sneh vydržal iba hodinu,“ prezradil pre portál The Independent rodený Benátčan Fagarazzi. Pamätá si situáciu spred desiatich rokov, kedy síce nebol v Benátkach sneh ale boli také nízke teploty, že zamrzli známe kanály. Fagarazzi je nadšený z terajšej situácie a zo zasneženej krajiny sa veľmi teší.

