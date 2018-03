TASR

Dnes o 13:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Myšák zrejme vynechá celú sezónu, v K4 by ho mal nahradiť Gelle

Myšák stále totiž cíti bolesti v pravom ramene, ktoré mu operovali pred polrokom.

Na archívnej snímke Denis Myšák. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 2. marca (TASR) - Slovenský rýchlostný kanoista Denis Myšák zrejme vynechá celú sezónu. "Háčik" striebornej káštvorky z OH 2016 v Riu de Janeiro sa koncom februára podrobil operácii ľavého ramena. Ani v prípade úspešnej rekonvalescencie si v tomto roku s najväčšou pravdepodobnosťou do lode nesadne.

Myšák stále totiž cíti bolesti v pravom ramene, ktoré mu operovali pred polrokom. "Pri niektorých pohyboch stále bolí - pri behu, plávaní i pádlovaní. Trvá dlho, kým sa dá do poriadku a asi to bude podobné aj s druhým ramenom. Takže sa musím vyzbrojiť trpezlivosťou, tou predovšetkým," povedal Myšák pre stránku canoe.sk.

V K4 na 500 m by ho dočasne mohol nahradiť Peter Gelle. "Pre mňa je Peťo Gelle prvá voľba, je náš najlepší päťstovkár. Napokon na Slovensku veľa možnosti momentálne nemáme. Spoločne by si mali chalani sadnúť do lode v apríli. Tento rok chceme vyskúšať rôzne alternatívy," uviedol tréner slovenského štvorkajaka Peter Likér, ktorý uplynulú nedeľu spoločne s Erikom Vlčekom, Jurajom Tarrom, Adamom Botekom, Csabom Zalkom a Samuelom Balážom zamieril na päťtýždňové sústredenie do kalifornského Newportu.

"V prvých dvoch týždňoch sa zameriavame najmä na to, aby sme sa dobre rozpádlovali a ideme dlhšie úseky. Potom sa už začne špecializovaná príprava na päťstovku, skôr než sme boli v minulosti zvyknutí. Nemáme už totiž v pláne jazdiť tisícku, okrem Adama Boteka, a tak si musíme tréningy trocha rozdeliť. Budeme pokračovať v tom, čo sme začali na Slovensku, čiže v rýchlostných tréningoch a ich pretransformovaní na vodu," dodal Likér pre oficiálnu webovú stránku sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.