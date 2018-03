TASR

Dnes o 12:58 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hádzanár Straňovský sa vráti na Slovensko, upísal sa Tatranu Prešov

Skúsený krídelník, ktorý vie hrať aj na postoch ľavej či strednej spojky, podpísal s trinásťnásobným majstrom trojročnú zmluvu.

Slovenský hádzanár Martin Straňovský — Foto: TASR/Michal Svítok

Prešov 2. marca (TASR) - Slovenský hádzanársky reprezentant Martin Straňovský si bude od sezóny 2018/2019 obliekať dres Tatrana Prešov. Skúsený krídelník, ktorý vie hrať aj na postoch ľavej či strednej spojky, podpísal s trinásťnásobným majstrom trojročnú zmluvu.

Straňovský sa vráti na Slovensko po 13 sezónach. Tridsaťdvaročný odchovanec Nových Zámkov v minulosti hral za španielske kluby Ademar Leon a FC Barcelona, v súčasnosti pôsobí v bundesligovom HC Erlangen.

"Martin dohrá túto sezónu ešte v Nemecku. Od začiatku kariéry hrával na poste ľavého krídla, tréner Slavko Goluža však s ním ráta ako s hráčom spojkového radu. Teda na pozície, na akých hráva v Erlangene," citoval web Tatrana generálneho manažéra klubu Miroslava Benického. "Tatran potrebuje k mladým a perspektívnym hráčom skúsenú osobnosť, ktorá bude lídrom tímu. Nuž a Martin Straňovský by ním mohol v Tatrane Prešov byť. Ako sám vraví, v Nemecku hrá v najlepšej európskej súťaži, roky hrával v silnej španielskej, takže rád by si zahral aj v tretej najkvalitnejšej, nadnárodnej SEHA Gazprom lige. A rád by pomohol, Tatranu, aby znovu hral aj v Lige majstrov," dodal Benický.