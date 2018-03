TASR

Hudáček po postupe Čerepovca do play off: Splnili sme predsezónny cieľ

Slovenský brankár Július Hudáček si vo štvrtok v riadnom hracom čase aj po predĺžení udržal čisté konto.

Na archívnej snímke vľavo brankár Július Hudáček (Severstaľ) a Radek Smoleňák (Slovan). — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Čerepovec 2. marca (TASR) - Hokejisti Severstaľu Čerepovec po päťročnej prestávke okúsia atmosféru play off. V záverečnom kole základnej časti KHL získali bod na ľade favorizovanému Petrohradu a v tabuľke Západnej konferencie obsadili ôsme miesto. Veľkú zásluhu na postupe Čerepovca do vyraďovacích bojov mal slovenský brankár Július Hudáček, ktorý podával stabilné výkony a vo štvrtok si v riadnom hracom čase aj po predĺžení udržal čisté konto.

Prekonal ho až v tretej sérii samostatných nájazdov Jegor Jakovlev. V kabíne Severstaľu to po zápase vyzeralo ako po finálovom víťazstve. "Tešili sme sa, ako keby sme získali Gagarinov pohár. Veľmi ma teší, že sa nám podarilo splniť predsezónny cieľ. Pred poslednými dvoma duelmi nám nikto neveril, veď naši súperi boli CSKA Moskva a SKA Petrohrad. Obrátili sme však naruby papierové predpoklady a získali sme štyri body," povedal Hudáček pre oficiálnu klubovú stránku.

Už v nedeľu 4. marca čaká na Severstaľ prvý duel play off a opäť v Petrohrade. V sezóne 2012/2013 v semifinále Západnej konferencie podľahol SKA 0:4 na zápasy. Hudáček verí, že tentoraz bude klásť topfavoritovi ligy oveľa tuhší odpor: "Vo štvrtok sme sa presvedčili, že sa dá hrať aj s týmto súperom. Domáci išli do toho naplno, napriek tomu sme s nimi prehrali až po nájazdoch. Zažil som play off v slovenskej extralige, kde som získal titul, i vo švédskej Elitserien. Vyraďovačka v KHL je však predsa len iná. V každom zápase bude veľa emócií. Dôležitý bude dobrý vstup."