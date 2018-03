TASR

Dnes o 12:27 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Ružomberku sa uskutoční Európsky šachový šampionát mládeže

Podujatia sa môžu zúčastniť všetci registrovaní šachisti do 16 rokov, ktorí pochádzajú z krajín únie, prípadne Schengenského priestoru.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Ružomberok 2. marca (TASR) – V metropole dolného Liptova sa bude hrať o európske medaily. Nadšenci kráľovskej hry – šachu sa od 25. mája do 27. mája stretnú v rámci iniciatívy Európskej šachovej únie (ECU) Smart kids na Majstrovstvách Európskej únie v rapid a blitz šachu. Podujatia sa môžu zúčastniť všetci registrovaní šachisti do 16 rokov, ktorí pochádzajú z krajín únie, prípadne Schengenského priestoru.

"Pôjde o rýchlejší typ šachu. Kým klasická partia trvá aj niekoľko hodín, v rapid šachu partia končí zvyčajne do hodiny a v blitz je to otázka pár minút," vysvetlil riaditeľ turnaja a predseda Šachového klubu Ružomberok Marek Zelnický.

Okrem titulov majstrov EÚ si víťazi jednotlivých kategórii v rapid šachu odnesú aj titul Smart kids Champion. Celkovo sa hrá v rapid turnaji v desiatich kategóriách o tituly chlapcov a dievčat do osem, desať, 12, 14 a 16 rokov a v bleskovom šachu to bude v kategóriách chlapci a dievčatá do 12 a 16 rokov.

"Podujatie je pre nás veľkou výzvou. Mládežnícke vrcholové podujatie jednotlivcov sme na Slovensku mali naposledy v roku 1993 a keďže ide o pilotný projekt a zároveň veľmi prestížny, nevieme, koľko hráčov môže prísť," poznamenal Zelnický. Podľa neho sa môže prihlásiť 100, ale aj 500 účastníkov. "Preto musíme byť stopercentne pripravení na každý variant," uviedol.

Organizátori súbežne s podujatiami usporiadajú aj 21. ročník turnaja Montana rapid open Ružomberok a Blitz mesta Ružomberok.