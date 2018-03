TASR

KHL: Bodovo najhoršia sezóna Slovana, Zankovec videl rezervy v obrane

Slovan sa počas sezóny nikdy nedostal na správnu víťaznú vlnu, nedokázal vyhrať viac ako tri zápasy za sebou.

Eduard Zankovec na archívnej snímke. — Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 2. marca (TASR) - Z hľadiska výsledkov a dosiahnutých bodov má Slovan Bratislava za sebou najhoršiu sezónu v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). V 56 zápasoch základnej časti nazbieral 58 bodov, čo je najmenej počas jeho šesťročného pôsobenia v nadnárodnej súťaži. Štvrtýkrát nepostúpil do bojov o Gagarinov pohár, tentoraz s priepastným 25-bodovým odstupom na poslednú postupovú pozíciu.

V tabuľke Západnej konferencie skončil Slovan na predposlednej 12. priečke, celkovo mu spomedzi 27 účastníkov patrilo 24. miesto, keď za ním zostali iba Lada Togliatti, Dinamo Riga a Jugra Chanty-Mansijsk. V ročníku 2014/2015 síce bratislavský klub obsadil až 26. priečku, ale bodovo bol na tom lepšie ako v tejto sezóne (63 bodov).

Už vstup mal Slovan nevydarený, v úvode ročníka sa káder ešte len tvoril a tréner Miloš Říha musel budovať mužstvo za pochodu. V úvodných štrnástich zápasoch získali jeho zverenci iba 12 bodov a hoci neskôr prišli aj svetlejšie fázy, nikdy sa už nedostali do reálnej hry o play off. Chabé výsledky vyústili v októbri v trénerskú zmenu, Říhu nahradil na striedačke Bielorus Eduard Zankovec. Ten síce dokázal oživiť herný prejav, no ukázalo sa, že v tíme nebola dostatočná hráčska kvalita na to, aby mohol uvažovať o vyraďovačke. Bodovú stratu na postupové priečky sa už nepodarilo slovanistom zmazať.

"Odkedy som prišiel do klubu, snažili sme sa hrať viac s pukom na hokejkách, ofenzívnejšie. Myslím si, že s týmto herným plánom sa výkony väčšiny hráčov zlepšili. Začali sme strieľať viac gólov. Hráči si viac užívali tento štýl hry. Či boli naše výsledky lepšie alebo horšie, to už nechám na posúdenie iných, ktorí naše zápasy sledovali," krátko zhodnotil svoje pôsobenie Zankovec.

Topánka tlačila "belasých" najmä v defenzíve, kde mu chýbala potrebná hráčska kvalita a často "haprovala" aj súčinnosť obrancov. Vedeniu sa nepodarilo získať skúsenejšieho beka v potrebnej forme, ktorý by vynikal v hre dozadu i dopredu. Spomedzi všetkých tímov v lige dostal Slovan najviac gólov (187), čo je priemer 3,34 inkasovaného gólu na zápas. Aj v útoku však viacerí hráči nenaplnili svoj potenciál. Prísnejšie kritériá splnil len Kanaďan Zach Boychuk, ktorý prišiel do tímu v priebehu sezóny, dobrý rozbeh mal jeho krajan Colby Genoway, aj jeho výkony však išli postupne dolu. S 31 bodmi (9+22) vyhral produktivitu mužstva.

Slovan sa počas sezóny nikdy nedostal na správnu víťaznú vlnu, nedokázal vyhrať viac ako tri zápasy za sebou. Nádej postúpiť do vyraďovacích bojov mu zhasla už 10. januára. Výsledky odlákali z tribún aj divákov, iba šesťkrát v sezóne bola domáca hala vypredaná. "Prečo sme nemohli byť dlhšie v boji o play off? Nedá sa to posudzovať len podľa jednej veci, je to zhluk viacerých faktorov. Mohli sme hrať lepšie v obrane, najmä v hre 5 na 5. Nie je to však len o týchto hráčoch. Naše výkony by mohli byť lepšie s novými posilami," dodal Zankovec. Tomu s koncom sezóny vypršala zmluva, jeho budúcnosť na striedačke Slovana ešte vedenie klubu neriešilo.

Slovan Bratislava v KHL: