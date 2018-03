Od Veľkých Kapušian až po Dubaj. Demonštrácie proti vražde Jána Kuciaka sa dnes konajú po celom svete

Dobré noviny

Celý svet je rozhorčený nad vraždou mladého novinára a jeho snúbenice.

Ján Kuciak a Martina Kušnírová — Foto: Facebook

BRATISLAVA 2. marca - V týchto dňoch sa Slovensko zahalilo do čiernej. Vražda mladého investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej otriasla snáď každým. Slováci sú pohoršení, nahnevaní, znechutení a smutní. Bude to však stačiť na to, aby sme sa ako spoločnosť dokázali dostatočne zomknúť a tlačiť na to, aby naozaj zvíťazila spravodlivosť?

Každý z nás má možnosť zúčastniť sa pochodov, ktoré budú dnes vo viacerých kútoch našej krajiny. Do smútku sa nezahalilo len Slovensko, táto tragická udalosť zasiahla celý svet. Nielen na Slovensku si ľudia budú môcť uctiť pamiatku zaľúbeného páru. Pochody sú pripravené aj v rôznych kútoch našej planéty. V Európe, Spojených štátoch amerických aj v Spojených arabských emirátoch, tu všade budú horieť plamienky sviečok a bude sa bojovať za spravodlivosť a slobodu.

Bratislava

Kedy: 17:00

Kde: Hviezdoslavovo námestie

Košice

Kedy: 17:00

Kde: Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Banská Bystrica

Kedy: 17:00

Kde: Námestie SNP

Liptovský Mikuláš

Kedy: 18:00

Kde: Námestie Osloboditeľov

Prešov

Kedy: 17:00

Kde: Socha Jána Pavla II pri konkatedrále sv. Mikuláša

Martin

Kedy: 17:00

Kde: Námestie SNP – Divadelné námestie

Trenčín

Kedy: 17:00

Kde: Pri Morovom stĺpe

Považská Bystrica

Kedy: 17:30

Kde: Cooltajner

Pezinok

Kedy: 17:00

Kde: Radničné námestie

Púchov

Kedy: 17:00

Kde: Podivný barón

Spišská Nová Ves

Kedy: 17:00

Kde: Pred budovou Reduty

Poprad

Kedy: 20:00

Kde: Námestie sv. Egídia

Skalica

Kedy: 17:00

Kde: Námestie Slobody

Dolný Kubín

Kedy: 17:00

Kde: Pamätník oslobodenia, Námestie P.O.H

Prievidza

Kedy: 17:00

Kde: Námestie Slobody

Žilina

Kedy: 17:00

Kde: Mariánske námestie

Michalovce

Kedy: 17:00

Kde: Námestie Osloboditeľov

Okrem týchto miest si na Slovensku pamiatku novinára uctia aj v mestách a obciach: Veľké Kapušany, Stará Ľubovňa, Piešťany, Námestovo, Lučenec, Levice, Trnava.

Pamiatku si uctia ľudia aj v zahraničí

Praha, Česká republika

Kedy: 17:00

Kde: pri budove Veľvyslanectva SR - Pelléova 12

Brno, Česká republika

Kedy: 17:00

Kde: Komenského náměstí

Ostrava, Česká republika

Kedy: 17:00

Kde: Masarykovo náměstí

Jablonec nad Nisou, Česká republika

Kedy: 17:00

Kde: Pred radnicou

Liberec, Česká republika

Kedy: 17:00

Kde: Námestie Dr. E. Beneše

Krakov, Poľsko

Kedy: 18:00

Kde: Generálny konzulát Slovenskej republiky v Krakove

Londýn, Anglicko

Kedy: 19:00

Kde: Veľvyslanectvo SR v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens

Aberdeen, Škótsko

Kedy: 17:30

Kde: miesto sa ešte upresní, sledujte FB udalosť

Dubaj

Kedy: 17:00

Kde: Al Sufouh Park

Glasgow, Škótsko

Kedy: 17:30

Kde: Kelvingrove Park

Edinburgh, Škótsko

Kedy: 17:30

Kde: Miesto sa ešte upresní, zatiaľ to ale vyzerá na Bristo Square

Haag, Holandsko

Kedy: 19:00

Kde: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Haagu, Parkweg 1

Paríž, Francúzsko

Kedy: 19:00

Kde: Veľvyslanectvo SR v Paríži, 125 rue du Ranelagh

Štokholm, Švédsko

Kedy: 17:00

Kde: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky, Arsenalsgatan 2/3 TR

Vancouver, Kanada

Kedy: 18:30

Kde: Robson Square

Peking, Čína

Kedy: 19:00

Kde: V prípade, že sa chcete zúčastniť, napíšte správu organizátorovi udalosti

Bern, Švajčiarsko

Kedy: 17:00

Kde: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne, Thunstrasse 63

Zürich, Švajčiarsko

Kedy: 17:00

Kde: Stadthausanlage

Madrid, Španielsko

Kedy: 17:00

Kde: Veľvyslanectvo Slovenska v Madride, Pinar 20

Luxemburg, Luxembursko

Kedy: 17:30

Kde: Námestie Jána Palacha

Hong Kong, Japonsko

Kedy: 19:00

Kde: IFC Mall Roof Top Garden

