V Bratislave uvidíte najslávnejšie ľudové vozidlo sveta. 100-ročný funkčný originál poznáte aj z filmov

Čierne auto z roku 1919 s veľkými oknami a sklápacou plátennou strechou dopĺňa výstava s dobovými obrazovými a textovými dokumentmi.

Na archívnej snímke automobil Ford model T. — Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 1. marca (TASR) – Príbeh osobného automobilu Ford model T a jeho maďarského konštruktéra Józsefa Galamba (1881-1955) možno spoznať v bratislavskom Múzeu dopravy. Čierne auto z roku 1919 s veľkými oknami a sklápacou plátennou strechou dopĺňa výstava s dobovými obrazovými a textovými dokumentmi.

"Bolo to najslávnejšie auto 20. storočia a prvé sériovo vyrábané na svete. Mohla si ho dovoliť nižšia stredná vrstva, teda aj robotníci. Preto sa ho vyrobilo v rokoch 1908 až 1927 vyše 15 miliónov. Poznali sme ho z Chaplinových a iných filmov, teraz tu máme funkčný originál," konštatoval na stredajšej (28.2.) vernisáži výstavy riaditeľ Múzea dopravy Ernest Huska.

Podľa kurátora výstavy Pála Halmágyiho je Galambov životopis rozprávkovým príbehom, o ktorom sa v socialistickej ére nesmelo hovoriť. Rodák z roľníckeho mesta Makó odišiel do USA na svetovú automobilovú výstavu World Expo v Saint Louise (1903). Tam sa mu tak zapáčilo, že sa rozhodol ostať.





"Stal sa šéfkonštruktérom automobilového magnáta Henryho Forda v jeho firme. Od roku 1907 už mal Galamb rozhodujúce slovo pri navrhovaní slávneho modelu. Hovorí sa o ňom, že posadilo Ameriku na štyri kolesá, stal prvým ľudovým automobilom," prezradil Halmágyi.

Panelová výstava obsahuje technické údaje vozidla, fotografie ďalších osobných áut aj traktorov Fordson, ktoré vraj rozorali mnohé celiny. Nechýba Galambov príbeh, ktorý po štúdiách v Segedíne a Budapešti pracoval vo firme Marta, z nej odišiel na študijný pobyt do Nemecka. Po návšteve niekoľkých miest automobilky Adler z Frankfurtu nad Mohanom odcestoval do USA na spomínanú výstavu. Do firmy Ford Motor Company v Detroite nastúpil 11. decembra 1905 ako projektant.

Henry Ford (1863-1947) talentovanému maďarskému projektantovi ponúkol priestor na sebarealizáciu. On túto príležitosť využil a s krajanom Jenőom Farkasom vytvorili projekt automobilu Ford Model T. V roku 1913 prešla továreň pod Galambovým vedením na pásovú výrobu. Okrem USA auto vyrábali v Nemecku, Brazílii a Argentíne. Galamb sa stal americkým občanom (1915), oženil sa tam a mal dve dcéry. Vo firme pracoval do roku 1944.

Na výstave, ktorá potrvá do 25. mája, sa podieľa Športový klub auto-moto veteránov v Makó, Múzeum Attilu Józsefa v Makó, Nadácia za múzeum a kultúru v Makó, Maďarský kultúrny inštitút v Bratislave.