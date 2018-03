TASR

Vychádza americký román o rodine a identite Tu som

Tu som je geniálnou sondou do každodenného života, katastrof a kompromisov obyčajnej rodiny a kladie mnohé etické otázky.

Bratislava 2. marca (TASR) - Nový titul amerického autora Jonathana Safrana Foera s názvom Tu som prichádza v týchto dňoch na pulty slovenských knižných obchodov. New York Times a Time ho ocenili ako knihu roka.

Román opisuje štyri týždne v živote rodiny Blochovcov, ktorá sa ocitne na križovatke osobnej krízy (rozpad ich manželstva) a spoločenskej katastrofy (zničenie Izraela). Zatiaľ čo Julia a Jacob, rodičia troch synov, zvažujú rozvod, postihne Blízky východ zemetrasenie, ktoré prepíše geopolitickú mapu sveta.

Román Tu som vyšiel po autorovom rozvode so spisovateľkou Nicole Krauss, a preto sa ho v mnohých rozhovoroch pýtajú, do akej miery je text autobiografický. Odpovedá replikou Jacoba z knihy, keď sa ho pýtajú na televízny seriál, ktorý píše: "Nie je to môj život, ale som to ja."

Názov knihy sa odvoláva na biblický text, keď Boh skúša Abraháma a žiada od neho, aby obetoval svojho syna Izáka. Keď Boh prvýkrát osloví Abraháma, odpovedá mu praotec "bezpodmienečne, bez váhania alebo otrávenosti: tu som – som plne prítomný". Rovnakú frázu však Abrahám použije, na ubezpečenie svojho syna, keď si Izák uvedomí, že niečo nie je v poriadku.

Jonathan Safran Foer to komentuje: "Sú to protirečivé identity: nemôžeš byť plne prítomný pre Boha, ktorý chce, aby si zabil svojho syna a rovnako prítomný pre syna, ktorý nechce byť zavraždený. Moja kniha sa zaoberá problémom konfliktných identít alebo nedostatku identity – pre koho alebo čo sme plne prítomní? Jacob neprestajne bojuje s dilemami, ktoré sa podľa mňa týkajú každého z nás, ale je ťažké o nich rozprávať: Ako sa dá žiť v monogamnom vzťahu a zároveň fungovať ako indivíduum vo svete? Ako môžeme byť rodičmi a stíhať byť ambicióznymi profesionálmi? Ako môžem byť zároveň Židom a Američanom?"

Jonathan Safran Foer (1977) sa narodil vo Washingtone a vyštudoval univerzitu v Princetone. Medzinárodne ho preslávil román Všetko osvetlené (Everything is Illuminated, 2002), za ktorý dostal niekoľko cien, napríklad ocenenie National Jewish Book Award a New York Public Library Young Lions Award. Rovnako úspešný bol aj jeho druhý román Píšeme nahlas a neuveriteľne blízko (Extremely Loud nad Incredibly Close, 2005). Podľa oboch kníh boli nakrútené aj úspešné americké filmy. V roku 2010 Foer vydal tretí román Tree of Codes. Pozoruhodná je aj jeho populárno-náučná kniha o americkom veľkochove zvierat a kultúre stravovania Eating Animals (2009).