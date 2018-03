TASR

Dnes o 08:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní ÚVZ SR: Slováci sa príliš nehýbu, zanedbávajú aj prehliadky u lekárov

Jednou z najslabších stránok životného štýlu Slovákov je pravidelný pohyb.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 2. marca (TASR) – Značná časť Slovákov sa pravidelne nevenuje žiadnej fyzickej aktivite. Mnohí ignorujú aj pravidelné preventívne prehliadky, ide o necelých 15 percent mužov a deväť percent žien. Vyplýva to z prieskumu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), ktorý realizoval prostredníctvom 36 regionálnych úradov na celom Slovensku v roku 2016.

Takmer polovica respondentov uviedla, že spí sedem až osem hodín denne. "Až 58,7 percenta má spánok osem alebo viac hodín denne. Muži aj ženy sú na tom rovnako. Čo sa týka kvality, väčšina opýtaných považuje svoj spánok za celkom dobrý," povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Jednou z najslabších stránok životného štýlu Slovákov je pravidelný pohyb. Z prieskumu vyplynulo, že viac ako polovica respondentov (61,3 percenta), takmer 65 percent žien a 58 percent mužov, sa nevenuje pravidelne žiadnemu športu a s pribúdajúcom vekom záujem o pohyb klesá.

Viac ako 56 percent mužov a 58,3 percenta žien sa vyjadrilo, že trpí dlhodobou chorobou alebo zdravotným problémom pretrvávajúcim dlhšie ako šesť mesiacov. Ich podiel sa so stúpajúcim vekom štatisticky významne zvyšuje. "Najviac sa vyskytuje vysoký krvný tlak (27,4 percenta), alergia (19,9 percenta), nasleduje ischemická choroba srdca (deväť percent) a diabetes mellitus (8,5 percenta)," uviedol Mikas.

V odpovediach sa takmer 54 percent opýtaných nikdy nedalo zaočkovať, iba desať percent bolo očkovaných pred menej ako rokom, 11 percent očkovanie proti chrípke podstúpilo v období medzi jedným až dvoma rokmi a vyše štvrtina respondentov pred viac ako dvoma rokmi. Najmenej očkovaných bolo vo veku 25 – 64 rokov.

Preventívnu gynekologickú prehliadku absolvovalo za posledných 12 mesiacov 57,8 percenta opýtaných žien. Disciplinovanejšie sú mladšie. Vo veku od 25 do 64 rokov ich prišlo ku gynekológom takmer 75 percent, iba 42 percent bolo žien vo veku 65+. Preventívne mamografické vyšetrenie prsníkov podstúpila iba štvrtina respondentiek. Podľa zistení u opýtaných respondentov iba 18 percent mužov absolvovalo urologickú preventívnu prehliadku.

Návštevu zubnej preventívnej prehliadky absolvovalo z opýtaných 68 percent mužov a takmer 75 percent žien. Necelých 15 percent mužov a deväť percent žien nebolo na žiadnej preventívnej prehliadke.

Dotazník pozostával z 93 otázok a bol určený pre tri vekové kategórie - od 15 do 24 rokov, od 25 do 64 rokov a nad 65 rokov. Výskumnú vzorku tvorilo 3773 respondentov, a to 1872 mužov a 1901 žien, od 15 do 95 rokov.