Dnes o 07:10 KHL: Slovan zakončil sezónu víťazstvom, Dinamo Minsk zdolal 4:2

Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení druhého gólu v záverečnom zápase sezóny 2017/2018 v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) HC Slovan Bratislava - Dinamo Minsk vo štvrtok 1. marca 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali vo svojom záverečnom zápase sezóny 2017/2018 v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) na domácom ľade Dinamo Minsk 4:2. O šancu postúpiť do play off prišli už dávnejšie, v tabuľke Západnej konferencie obsadili so ziskom 58 bodov konečné 12. miesto, keď na ôsmu postupovú pozíciu stratili 25 bodov. V Bobrovovej divízii skončili na piatej priečke.

O góly Slovana sa vo štvrtkovom zápase postarali Ryan Garbutt, Marek Viedenský, Colby Genoway a Marek Hecl. Obranca "belasých" Michal Sersen odohral svoj jubilejný 300. duel v KHL.

Slovan mal bleskový úvod, hneď v prvom striedaní hostia prepadli v obrane, čo využil Garbutt, ktorý svoj výpad po pravom krídle zakončil v 24. sekunde presnou strelou pod hornú žŕdku - 1:0. Minsk odpovedal expresne, prihrávku Skilleho premenil v 3. minúte na vyrovnávajúci gól Howden. V 7. min "belasí" opäť viedli, keď Viedenský úspešne tečoval Meszárošovu strelu od modrej. Hral sa otvorený ofenzívny hokej s množstvom šancí, brankári boli v plnej permanencii. Štěpánek v prvej tretine dvakrát vychytal v tutovke Fontainea, po tečovanej strele Gragnaniho mu pomohla horná žŕdka.

V druhej časti už nepokračoval v hre Réway. Tempo hry trochu upadlo, hráči na oboch stranách dlhšie vozili puk namiesto toho, aby rýchlejšie zakončili akcie. Slovanisti výraznejšie roztočili svojho súpera až v presilovke, v 34. min využil voľný priestor Genoway, ktorý strelou k bližšej žrdi zvýšil na 3:1. V 38. min prišiel Slovan o Lampera, ktorého Zacharenko nešetrne vrazil na mantinel a zranený domáci útočník v zápase dohral. V samom závere tretiny mohol znížiť skóre Ambrožejčik, ale faulovaný nedokázal doraziť puk do odkrytej bránky.

V treťom dejstve sa už slovanisti toľko nehrnuli dopredu a dávali si najmä pozor, aby nerobili zbytočné chyby v defenzíve. Stále však využívali každú možnosť na rýchlu útočnú akciu. V 48. min Bačík príklepom vystrašil Enrotha. Dinamo napriek dvojgólovému deficitu naďalej cítilo šancu zvrátiť skóre. Oživil ju v 53. minúte Chenkel, ktorý znížil na 2:3. Puk síce dopravil do siete nohou, podľa rozhodcov ale neúmyselne a tak gól platil. Od ďalšej pohromy zachránil domácich Štěpánek, ktorý zlikvidoval Fontaineovi ďalšiu tutovku. Slovan napokon ustál záverečný tlak hostí, 40,6 sekundy pred koncom poistil výhru do prázdnej bránky Hecl. Bodku za stretnutím dala hromadná bitka v stredovom kruhu.