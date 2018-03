TASR

Žreb MS vo florbale: SR v D-skupine proti Kanade, Japonsku a Singapuru

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Praha 1. marca (TASR) - Slovenskí florbaloví reprezentanti sa predstavia na majstrovstvách sveta 2018 v Prahe v D-skupine proti Kanade, Japonsku a Singapuru. Rozhodol o tom štvrtkový žreb na Staromestskej radnici v hlavnom meste Česka.

Svetový šampionát sa uskutoční od 1. do 9. decembra tohto roku a zúčastní sa na ňom dokopy šestnásť krajín, ktoré vo štvrtok vyžrebovali podľa rebríčka do štyroch štvorčlenných skupín. Slováci figurovali pred žrebom v treťom výkonnostnom koši a v skupine sa mohli stretnúť so súpermi z 3. a 4. koša.

V A a B-skupinách sa predstavia tímy z prevej osmičky rebríčka, v C a D z 9.-16. miesta. V prvej fáze sa vo všetkých skupinách bude hrať systémom každý s každým. Z A a B-skupiny postúpia prvé dva tímy priamo do štvrťfinále. Tímy z tretích a štvrtých miest si zahrajú v kvalifikácii o štvrťfinále s prvými dvomi krajinami z C a D-skupiny. Potom je na rade klasická vyraďovacia časť a súboje o konečné umiestnenie. Slováci obsadili pred dvomi rokmi v Rige deviate miesto.

Obhajcovia trofeje z Fínska si zahrajú v "severskej" B-skupine s vicemajstrami zo Švédska, Dánmi a Nórmi. V Áčku sa stretnú domáci Česi, bronzoví spred dvoch rokov Švajčiari, Lotyši a Nemci. V C-skupine nastúpia Austrálčania, Estónci, Poliaci a Thajčania.