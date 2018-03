TASR

Toto sú najpočúvanejšie slovenské rádiá súčasnosti

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Median SK, ktorý mapoval záver roku 2017 a začiatok roku 2018.

Ilustračná snímka. — Foto: Martin Ferenčík

Bratislava 1. marca (TASR) – Najpočúvanejšie rozhlasové stanice v slovenskom éteri sú aj naďalej Rádio Expres, Rádio Slovensko a Fun rádio. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Median SK, ktorý mapoval záver roku 2017 a začiatok roku 2018 (XI. až XII. etapa 2017, I. etapa 2018).

Výsledky na prvých troch priečkach sa oproti predošlému prieskumu Radioprojekt takmer nezmenili. Rádio Expres za posledný týždeň počúvalo 34,5 percenta respondentov, rádio Slovensko 28,7 percenta. Tretie Fun rádio si naladilo 24,5 percenta poslucháčov. Poradie sa však vymenilo na treťom a štvrtom mieste. Rádio Europa 2 si polepšilo takmer o jedno percento na 15,8 percenta a tesne tak predbehlo Rádio Jemné so ziskom 15,6 percenta. Za nimi sú Rádio Vlna (13,4 percenta) a Rádio Regina (12,1 percenta).

Rozhlasová sieť Radio Services v tomto prieskume predbehla verejnoprávny RTVS. Dosiahla súhrnnú počúvanosť 40 percent, kým šesť okruhov RTVS počúvalo 39,8 percenta poslucháčov. Rozhlasové stanice skupiny Fun media Group majú počúvanosť 31,5 percenta.

Najväčší podiel na trhu má Rádio Expres (22,9 percenta), pred Rádiom Slovensko (21,8 percenta) a Fun rádiom (12,5 percenta). Štvrtý najväčší trhový podiel získalo Rádio Regina (7,3 percenta), nasledujú Rádio Jemné (7,5 percenta), Rádio Europa 2 (7,5 percenta) a Rádio Vlna (6,9 percenta). Ostatné rozhlasové stanice mali 13,5-percentný podiel na trhu.

Najnovší prieskum Radioprojekt uskutočnila agentúra od 16. októbra do 17. decembra 2017 a od 8. januára do 4. februára na vzorke 3314 respondentov. Celková počúvanosť slovenských rádií je podľa Lindy Kleinertovej zo spoločnosti Median SK na úrovni 88,4 percenta. Znamená to, že každý deň počúvajú rádio takmer tri milióny ľudí, v priemere si poslucháč zapne rádio na takmer na tri hodiny a desať minút.