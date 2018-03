TASR

PRIESKUM: Štyri z 10 firiem na Slovensku plánujú zvyšovať platy o 5 %

Zatiaľ čo na Slovensku verí v zlepšenie ekonomickej situácie v tomto roku 41 % respondentov, v Českej republike to neuviedlo ani 30 % opýtaných.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 1. marca (TASR) - Manažéri na Slovensku sú v porovnaní so svojimi českými kolegami optimistickejší a viac veria v zlepšenie ekonomickej situácie. Prejaviť by sa to malo na zvyšovaní platov, ale aj nábore nových zamestnancov. Najnovší prieskum spoločnosti KPMG totiž ukázal, že štyri z desiatich slovenských firiem plánujú zvyšovať platy o viac ako 5 %.

Zatiaľ čo na Slovensku verí v zlepšenie ekonomickej situácie v tomto roku 41 % respondentov, v Českej republike to neuviedlo ani 30 % opýtaných. V oboch štátoch si však najväčšia časť top manažérov myslí, že situácia ostane bez zmeny. Viac ako dve tretiny najvyššie postavených ľudí vo firmách v Čechách aj na Slovensku zároveň očakávajú, že dôvera verejnosti v podnikateľské prostredie zostane v najbližších troch rokoch nezmenená.

Slovenské firmy sú podľa výsledkov optimistické aj z pohľadu náboru nových zamestnancov. V tomto roku plánuje zvyšovať stavy až 57 % spoločností. V horizonte troch rokov tento krok zvažujú až v dvoch tretinách slovenských firiem. Slováci by si podľa výsledkov aktuálneho prieskumu mali prilepšiť aj finančne. Zvyšovať platy plánuje v najbližších dvanástich mesiacoch 86 % slovenských spoločností. Takmer dve pätiny z nich o viac ako 5 %.

Faktory, ktoré majú najväčší vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky, sa podľa respondentov prieskumu KPMG líšia. Pre sedem z desiatich slovenských manažérov je najvýznamnejší export. Pre českých manažérov je top faktorom kvalifikovaná pracovná sila. Druhú priečku podľa Slovákov obsadili nízke výrobné náklady, tretiu kvalifikovaná pracovná sila. Spomenulo ju 51 % respondentov.

Pracovná sila a najmä jej nedostatok na trhu dominuje aj medzi problémami, ktoré podľa najvyšších predstaviteľov firiem bránia ich spoločnostiam v raste obratu. Za zásadnú prekážku vníma nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily 62 % slovenských a 72 % českých manažérov.

Udržanie kvalitných zamestnancov je tak prioritou. Za posledné tri ročníky prieskumu KPMG sa na Slovensku tento faktor umiestnil vždy na prvom mieste a jeho dôležitosť v čase rastie. V porovnaní prieskumov z roku 2015 a 2017 bol v tejto otázke zaznamenaný nárast o 9 percentuálnych bodov na aktuálnych 83 % respondentov.

„Firmy často nemajú inú možnosť, ako siahnuť po kvalifikovanej pracovnej sile spoza našich hraníc. To však so sebou prináša administratívnu záťaž, ktorej nesplnenie môže byť sankcionované prísnymi pokutami,“ dodal predseda Rady partnerov KPMG na Slovensku Ľuboš Vančo.