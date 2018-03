TASR

Dnes o 21:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Karhan, Németh, Varga a päť ďalších si prevzalo licencie EURO Pro

Medzi siedmimi slovenskými absolventmi je aj niekdajší český ligista Richard Dostálek.

Na snímke zľava Ján Kozák ml., Jozef Dojčan, Szilárd Németh, Stanislav Varga, Miroslav Karhan, Richard Dostálek, Dušan Kramlík a Vladimír Veselý po prevzatí najvyššej trénerskej licencie UEFA v priestoroch Siene slávy Slovenského futbalového zväzu (SFZ) 1. marca 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. marca (TASR) - Vo štvrtok si v Sieni slávy slovenského futbalu v Bratislave prevzalo dekrét a preukaz s najvyššou licenciou EURO Pro osem nových trénerov - Jozef Dojčan, Richard Dostálek, Miroslav Karhan, Ján Kozák ml., Dušan Kramlík, Szilárd Németh, Stanislav Varga a Vladimír Veselý.

"Veľmi sa teším, že najvyššiu trénerskú licenciu získali bývalí hráči, väčšinou reprezentanti. A tak, ako ste dosahovali výborné výsledky na ihrisku, verím, že tak budete aj v tejto pozícii. Budem vás naďalej sledovať a teším sa na spoluprácu," povedal prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik pre oficiálnu stránku SFZ.

Medzi siedmimi slovenskými absolventmi je aj niekdajší český ligista Richard Dostálek. "Bolo to pragmatické rozhodnutie. Z Brna, kde som doma, som to mal do Bratislavy bližšie a cestovanie jednoduchšie, ako do Prahy. A bolo to šťastné rozhodnutie. Jednak sa vytvorila parádna partia, s tými chlapcami sme si mali čo povedať aj si čo odovzdať, a potom sa moja voľba ukázala správna i pre štýl, akým bol kurz vedený. Viac praxe, viac kreativity, viac osobnostného vkladu do každej hodiny," uviedol.

Bývalý reprezentačný útočník Szilárd Németh porovnal úlohy hráča a trénera. "Hráč sa stará a myslí len na seba, tréner nesie zodpovednosť za celý tím," povedal pre SFZ. Pre bývalého obrancu Stanislava Vargu bola na kurze najťažšia: "Teória. Nie som žiaden 'ajtičkár', prax mám futbalovú, síce bohatú, ale musel som ju podložiť absolvovaním prednášok a zvládnutím skúšok. Som rád, že to mám za sebou."

Deviaty absolvent Pavol Hrnčiarik je momentálne v zahraničí, preto si nemohol diplom prevziať.