Spor Hummelsa a Lewandowského trénerovi vrásky nerobí: Nič to nebolo

Tréner Bayernu Mníchov Jupp Heynckes. — Foto: TASR/AP

Mníchov 1. marca (TASR) - Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Jupp Heynckes si nerobí vrásky z toho, keď sa na tréningu vyostrí situácia medzi niektorými jeho zverencami, ako sa to stalo v stredu medzi obrancom Matsom Hummelsom a útočníkom Robertom Lewandowskim.

"Robert a Mats mali výmenu názorov. Ale na tom nie je nič zlé. To sú veci, aké sa na tréningu stávajú," povedal skúsený tréner pre nemecký Sport Bild. "Lewy si zaväzoval šnúrky a v tom padol gól. A to Matsa nahnevalo. Ale to si vybaví tím medzi sebou, v mužstve máme veľmi dobrú klímu," dodal.

Incident sa odohral na stredajšom tréningu, keď si Lewandowski začal viazať šnúrky pri zápase a jeho tím inkasoval gól. Hummels podľa nemeckých médií označil spoluhráča za lenivého a povedal mu, aby "sklapol".

"Vážne Lewy, teraz si zaväzuješ šnúrky? Pre boha...," povedal stopér. Kanonier nemeckého majstra mu odvetil: "A ty si stratil loptu." Na to mu Hummels odkázal: "Sklapni a vypadni!"

Obaja hráči sa veľmi dobre poznajú, s dvojročnou prestávkou spolu hrajú už od roku 2010, keď nastupovali za Borussiu Dortmund. Hummels po tréningu vyhlásil, že to nič neznamenalo a ide o rutinnú roztržku. "Nie je to nič podstatné. Deje sa to stále," uviedol pre Bild.

Nemecké médiá však už začali špekulovať, že by to mohlo mať súvis s údajnou snahou Lewandowského o prestup do Realu Madrid, Manchestru United či Chelsea Londýn.

Na štvrtkovom tréningu nemeckého majstra sa objavil už aj James Rodriguez. Dvadsaťšesťročný kolumbijský stredopoliar absolvoval ľahší bežecký a loptový tréning. Od minulého týždňa mal menšie svalové problémy a pripravoval sa osobitne.