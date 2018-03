TASR

Dnes o 20:55 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Vo vytrvalostných pretekoch na MSJ v biatlone boli juniori SR v úzadí

Medzi 87 štartujúcim sa celá štvorica zmestila až do druhej časti výsledkovej listiny.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Otepää 1. marca (TASR) - Vo vytrvalostných pretekoch na MSJ v biatlone sa v estónskom Otepää presadila Poľka Kamila Zuková, keď na 12,5 km trati zvíťazila s jasnou prevahou, od striebornej Ukrajinky Kryvonosovej ju delilo až 3:04,7 min. Jediná slovenská juniorka na štarte Veronika Machyniaková obsadila 11. miesto (+5:19,7).

Zo 70 junioriek každá jedna netrafila terč, zlatá Zuková dvakrát. Pozoruhodne zastrieľala Machyniaková (0-0-0-1), ako jediná zo všetkých len s jedným nepresným výstrelom v záverečnej polohe stojmo. Od najlepšej desiatky ju delilo len 4,5 sekundy.

Slovenským juniorom sa vôbec nedarilo a medzi 87 štartujúcim sa celá štvorica zmestila až do druhej časti výsledkovej listiny. Najlepší z nej bol Závalec so štyrmi chybami na strelnici, zvyšní traja na nej úplne prepadli. Neboli však jediní, v silnom mraze -8 a vetre aj zlatý Rus Malinovskij trikrát minul terč. Medailisti, vrátane strieborného Nóra Lägreida a Rusa Chaliliho, sa umiestnili do rozpätia len 23 sekúnd.