TASR

Dnes o 20:47 čítanie na minútu Skupina MOL vstupuje do odvetvia solárnej energie

Vybuduje fotovoltické elektrárne na momentálne nevyužívaných plochách v troch svojich hlavných priemyselných areáloch v Maďarsku.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava/Budapešť 1. marca (TASR) - Skupina MOL, materská spoločnosť bratislavskej rafinérie Slovnaft, vstupuje do odvetvia solárnej energie. Vybuduje fotovoltické elektrárne na momentálne nevyužívaných plochách v troch svojich hlavných priemyselných areáloch v Maďarsku. Očakáva sa, že solárne elektrárne v porovnaní s využitím bežnej energie znížia emisie CO2 o 9000 ton. Informoval o tom Ladislav Procházka zo spoločnosti Slovnaft.

Solárne panely by mali byť nainštalované do konca roka 2018. Solárne parky budú sústredené v areáloch troch kľúčových závodov skupiny MOL – petrochemickom závode v meste Tiszaújváros, rafinérii Duna v meste Százhalombatta a závode Füzesgyarmat. Všetky budú pripojené do lokálnej distribučnej siete spoločnosti MOL.

"Projekt je skutočným odrazom našich ambícií stať sa popredným inovátorom v regióne, ako uvádzame v Stratégii 2030. V spoločnosti MOL si uvedomujeme, že solárna energia bude hrať v energetických systémoch budúcnosti dôležitú úlohu, a preto sme vstupom do tohto dynamicky rastúceho odvetvia začali budovať vlastné priemyselné kapacity. Fotovoltické elektrárne sú pre nás tiež vynikajúcim spôsobom, ako využiť potenciál plôch v našich areáloch, ktoré v súčasnosti ležia ladom a podporiť náš záväzok znižovať ekologickú stopu prostredníctvom zníženia emisií uhlíka generovaných našou výrobou," uviedol riaditeľ spoločnosti MOL Sándor Fasimon.

Skupina MOL so sídlom v Budapešti v Maďarsku je integrovaná medzinárodná spoločnosť, zameraná na ropu a plyn. Pôsobí vo viac ako 30 štátoch, jej medzinárodný tím tvorí 25.000 pracovníkov. V súčasnosti má skupina výrobné aktivity v ôsmich krajinách a ťažobné aktíva v trinástich krajinách. Skupina MOL prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Má tiež vlastnú sieť 2000 čerpacích staníc v desiatich štátoch strednej a východnej Európy.