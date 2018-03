TASR

V Mojši osadili nové hniezdo, má prilákať ďalší pár bocianov

Na snímke zoológ Martin Hatala počas prípravy hniezda pre bociany v obci Mojš pri Žiline 28. februára 2018. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Mojš 1. marca (TASR) - V Mojši pri Žiline osadili v stredu (28. 2.) bocianie hniezdo, ktoré vyrobili žiaci zo základnej školy vo Varíne v rámci environmentálnej výchovy Školy ochrany prírody.

Podľa pracovníčky pre environmentálnu výchovu Správy Národného parku (NP) Malá Fatra so sídlom vo Varíne Gabriely Kalašovej využili stĺp s hniezdnou podložkou, na ktorej chýbal prútený základ. "Pri výstavbe Vodného diela Žilina osadili stĺpy s hniezdnymi podložkami ako kompenzačné opatrenie. Žiaľ, za dvadsať rokov nedošlo k ich obsadeniu bocianom, pretože chýba prútený základ. Deti ho pomáhali vyrábať a teraz boli pri jeho osadení na stĺp. Dôležitý moment je, že videli prácu ochranárov v praxi a nemali len suché prednášky," uviedla Kalašová.

Zoológ Správy NP Malá Fatra Martin Hatala doplnil, že snahou osadenia hniezda je vylepšiť možnosti pre bociana bieleho. "Uprednostňuje skôr intravilán, teda zastavané územie, nie otvorenú krajinu. Táto podložka je na hranici zastavaného územia a predpokladáme, že by tu mohol bocian zahniezdiť. Uvidíme, či sa to podarí. Lebo živočíchy si vyberajú svoje miesto a nemusí sa im to vždy páčiť. Železná konzola určite nepriláka bociana, takže sme na ňu položili vypletený veniec z konárov, ktorý je pevne uchytený. O chvíľu prichádza jar a bocianov v okolí Žiliny je dosť. Dúfame, že tu zahniezdia," povedal Hatala.

"V centre obce máme jedno hniezdo už dlho a pamätám si ho ešte ako malý chlapec. Bociany majú väčšinou dve, tri mladé. Ale minulý rok sa podarilo, že mali štyri mladé. To bola rarita a asi sa im darí v obci veľmi dobre," dodal starosta Mojša Štefan Svetko.