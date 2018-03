Kristína Jurzová

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mráz v Česku vytvoril rozprávkový ľadopád. Ľudia čakajú v radoch, aby sa naň mohli pozrieť

Miesto aktuálne prirovnávajú k Václaváku v Prahe. A niet sa čo čudovať, nevídanú krásu prichádzajú obdivovať turisti zo všetkých končín.

Ľadopád pri bývalej štôlni Salka. — Foto: reprofoto/iDnes

PASEČNICE 1. marca (Dobré noviny) - Vystáť si radu v obchode - na to sme si už zvykli. Ale vystáť si radu v prírode? - to je novinka, aká sa len tak nevidí. V tomto prípade sa však naozaj oplatí čakať. Vycestovať však za ňou treba k našim českým bratom. A to čím skôr.

Turistický ošiaľ u našich susedov spôsobil ľadopád, aký sa len tak nevidí. Nachádza sa v bývalej zatopenej štôlni Salka neďaleko obce Pasečnice, ktorá bola v roku 1990 vyhlásená za prírodnú pamiatku.

Miesto je vyhľadávanou turistickou atrakciou aj v lete, no túto zimu sa tam schádzajú hotové davy ľudí. Ľadopád sa totiž vytvoril tento rok po prvý raz. Dôvodom je počasie, pretože nato, aby vznikol, musí byť aspoň -10 stupňov Celzia a musí mrznúť aspoň štyri dni.

Prírodný "Václavák"

Nevídaná krása tak konečne prilákala množstvo nadšencov. Veľkou nevýhodou však je, že v prednej časti pri jazierku je značne obmedzený priestor. „Teraz sú tam cencúle zase pekne narastené, je to nádhera. V nedeľu o tretej hodine tam bola fronta, bolo to tam ako na Václaváku,“ povedal podstostarosta obce Václav Vejskal s tým, že ide o naozaj výnimočnú hračku prírody. Obáva sa však, aby cencúle nezničili ľudia, čo sa stalo už aj v minulosti.

Krásne dielo však môže zničiť ešte niečo oveľa silnejšie. Príroda si vraj pre nás chystá oteplenie, a tak je možné, že o pár dní sa pominie aj tento jedinečný úkaz. Ak teda premýšľate, kam na výlet, zbaľte si poriadne teplé oblečenie a vyberte sa objavovať krásy tohto ľadového kráľovstva.