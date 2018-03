TASR

Slováci dôverujú očkovaniu, menej farmaceutickým firmám

V poslednom čase sa intenzívne hovorí o náraste významu antivakcinačného hnutia. Skupina ľudí, ktorá očkovanie celkom odmieta, je u nás v skutočnosti veľmi malá.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 1. marca (TASR) - Iba 2,4 percenta Slovákov úplne odmieta povinné očkovanie. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na sklonku roku 2017 organizoval Inštitút strategických analýz Slovenskej akadémie vied (ISA SAV). Ak sa však očkovanie spomína v spojitosti s farmaceutickým priemyslom, nedôvera ľudí narastá. Akademici preto plánujú ďalej skúmať okolnosti, za akých ľudia názor na vakcináciu menia.

„Tie čísla dôvery v očkovanie, ako jeden zo základných nástrojov verejného zdravia, sú v podstate vysoko povzbudivé," povedal vedúci ISA SAV Juraj Draxler. "V poslednom čase sa intenzívne hovorí o náraste významu antivakcinačného hnutia. Ak sa však ľudí celkom neutrálne opýtate na postoj k očkovaniu, skupina ľudí, ktorá ho celkom odmieta, je u nás v skutočnosti veľmi malá," skonštatoval.

Draxler poukázal na fakt, že tretina opýtaných úplne alebo čiastočne súhlasila s výrokom, že jediný dôvodom existencie povinného očkovania je tlak farmaceutických firiem. Odpor respondentov po takejto otázke dokonca rastie. Po opätovnej otázke na súhlas s očkovaním skupina ľudí, ktorí s ním skôr nesúhlasia, narástla zo 7,6 na 11 percent. Skupina "zarytých" odporcov ostala nezmenená. "Odpovede naznačujú, že sotva začnete hovoriť o očkovaní v kontexte mocenského pôsobenia, diskusia sa mení. Ľudia reagujú inak, ako keď sa pýtate neutrálne," povedal Draxler.

Informoval, že aj preto sa v inštitúte rozhodli na očkovanie zamerať aj do budúcna a pripraviť sériu výskumných aktivít, ktoré budú hlbšie skúmať názory a reakcie ľudí, pričom výskumníkov zaujíma práve racionalita komunikácie. Ako dodal, diskusia musí byť rozumná. "Teda bez pavedeckého strašenia, ale štát má zároveň povinnosť s verejnosťou efektívne komunikovať, a to je to, k čomu sa budeme snažiť aj v nasledujúcich mesiacoch prispieť," uzavrel Draxler.

Dáta zbierala na reprezentatívnej vzorke 1600 respondentov v dňoch 20.-24.11. 2017 agentúra MVK. Otázky boli súčasťou rozsiahleho prieskumu verejnej mienky na rad otázok týkajúcich sa postojov a svetonázoru.