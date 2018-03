MRAZIVO: Najnižšiu teplotu tejto zimy namerali v Gánovciach

TASR

Minimálna nočná teplota vzduchu bola v Poprade v noci na dnes na úrovni -23 stupňov Celzia, prízemná až -26,1 stupňa Celzia.

Na snímke obec Gánovce pri Poprade počas štvrtkového mrazivého rána, 1. marca 2018. Na Meteorologickej stanici v Gánovciach pri Poprade namerali vo štvrtok mínus 24,6 stupňa Celzia. — Foto: TASR - Adriána Hudecová

Bratislava/Poprad 1. marca (TASR) – Uplynulá noc a štvrtkové ráno bolo na celom Slovensku veľmi mrazivé. Meteorológovia namerali veľmi nízke hodnoty teploty vzduchu, aké túto zimu ešte neboli. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Pod -20 teplota klesla najmä na Spiši, pričom minimum bolo v Červenom Kláštore -25,6 stupňa Celzia. Pod -24 stupňa Celzia namerali meteorológovia napríklad v Podolínci (-25,1), Rabči (-24,8), Oravskej Lesnej (-24,5), v obciach Jarabina a Vernár (-24,3), Oravskom Veselom (-24,2) a Liesku (-24,1).





SHMÚ naďalej varuje pred nízkymi teplotami na strednom a východnom Slovensku. Teplota môže v noci na piatok (2.3.) klesnúť od -15 až do -24 stupňov Celzia. Druhý stupeň výstrahy platí do piatka 08.00 h pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Kežmarok Stará Ľubovňa, Bardejov, Sabinov, Prešov, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava.

Situácia v atmosfére je podľa meteorológa iná ako pred 50 rokmi, prúdenie vzduchu nad severnou pologuľou je ovplyvnené prebiehajúcou zmenou klímy. Arktída sa v porovnaní s južnejšími zemepisnými šírkami otepľuje oveľa rýchlejšie a zdá sa, že v dôsledku toho je väčšia pravdepodobnosť, že extrémne studený vzduch z nej môže prúdiť do nižších zemepisných šírok. "To, že u nás je veľmi chladno je úzko prepojené s tým, že v Arktíde je zase v niektorých oblastiach veľmi teplo. Je to navzájom prepojené," vysvetlil meteorológ Peter Hrabčák.

Silný mráz predstavuje podľa meteorológov nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.

V Gánovciach ráno namerali najnižšiu teplotu tejto zimy pod Tatrami

V gánovskej meteorologickej stanici pri Poprade vo štvrtok ráno namerali najnižšiu teplotu tejto zimy pod Tatrami. Paradoxom však podľa tamojších pracovníkov je, že sa tak stalo počas prvého jarného dňa, ktorý z meteorologického hľadiska pripadá práve na 1. marca. Minimálna nočná teplota tam bola dva metre nad zemou na úrovni -21,3 stupňa a prízemná klesla až na -24,9 stupňa Celzia.

"Rovnako 1. marca v roku 1986 bolo -21,0 stupňa, takže dnes sme mali ešte o trochu chladnejšie ako pred 22 rokmi. Sme však veľmi ďaleko od absolútneho rekordu pre našu stanicu, 7. januára 1985 sme tu namerali -27,7 stupňov Celzia,“ priblížil pre TASR meteorológ z gánovskej stanice Peter Hrabčák.

Počas tohto týždňa v Gánovciach zaznamenali štyrikrát po sebe tzv. arktický deň, kedy maximálna teplota nepresiahla mínus desať stupňov Celzia. Stalo sa tak v dňoch od 25. do 28. februára, pričom maximálna denná teplota v utorok (27.2) dosiahla len -14,4 stupňa Celzia. "V Poprade sme arktický deň zaznamenali dvakrát po sebe, konkrétne v utorok sme namerali maximálnu dennú teplotu -12,9 stupňov a o deň neskôr to bolo -10,2 stupňov Celzia. Minimálna nočná teplota vzduchu bola v Poprade v noci na dnes na úrovni -23 stupňov Celzia, prízemná až -26,1 stupňa Celzia," doplnila meteorologička Anna Pribullová.

Na snímke záznam na termografe v Meteorologickej stanici v Gánovciach pri Poprade počas štvrtkového rána 1. marca 2018, kde namerali mínus 24,6 stupňa Celzia, čo je najnižšia teplota počas tejto zimy. (Foto: TASR - Adriána Hudecová)

V Gánovciach pri Poprade je špeciálna aerologická stanica, kde merajú nielen prízemnú teplotu vzduchu, ale monitorujú dianie aj vo vyšších vrstvách atmosféry. „Vypúšťame meteorologický balón s rádiosondou. Počas posledných dní sme namerali extrémne nízke teploty aj vo voľnej atmosfére. Štyrikrát sme v hladine 850 hektoPascalov, teda približne vo výške 1500 metrov, zaznamenali teplotu nižšiu než -20 stupňov Celzia, čo je hodnota, ktorá sa blíži k rekordom," objasnila Pribullová. Rekord pre túto hladinu z 13. januára 1987 je -23,3 stupňa Celzia.