Prvý mrakodrap navrhol Slovák. Najvyššia budova stála v Šanghaji a prekonali ju až po 50 rokoch

Michaela Bodyová

Kto bol Ladislav Hudec a ako sa preslávil? Rodák z Banskej Bystrice navrhol prvý mrakodrap.

BRATISLAVA 4. marca - Príbeh Ladislava Hudeca je nezvyčajný práve tým, že mnohé udalosti z jeho života boli podmienené nepriaznivými podmienkami spoločnosti. Narodil sa v Banskej Bystrici v roku 1893 ako najstarší syn zo šiestich detí. Vďaka svojmu otcovi sa uňho prejavila vášeň o staviteľstvo, neskôr sa začal učiť kresliť u maliara Dominika Skuteckého. Táto jeho záľuba sa u neho rozvinula natoľko, že sa rozhodol študovať architektúru na Uhorskej kráľovskej technickej univerzite v Budapešti.

Vojna ho zaviedla do Číny

Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol nútený ako dôstojník narukovať do rakúsko-uhorskej armády. V roku 1916 upadol do zajatia na ďalekom Sibíri. Do tábora ho odviedli aj s jeho mladším bratom Gejzom. Keďže bol Ladislav uväznený v tábore blízko čínskych hraníc, podarilo sa mu odtiaľ ujsť. Unikol do mesta Harbin, odkiaľ sa až po dlhých dvoch rokoch putovania dostal do Šanghaja.

Prvý mrakodrap navrhol Slovák

Ladislav Hudec začínal v Šanghaji ako kreslič vo firme amerického architekta Rowlanda A. Curryho. Rýchlo sa však vypracoval a v roku 1925 sa Hudec osamostatnil a založil si vlastný ateliér. Asi najvýznamnejšia budovu, ktorú navrhol, je 22-poschodový mrakodrap Park Hotel spojený s bankou, ktorú postavili v roku 1934. Výšková budova bola financovaná štyrmi šanghajskými bankami. Na najvyššom poschodí sídli nočný bar s otváracou strechou. Budova je postave v štýle art deco, čo dosvedčujú aj výrazné vertikálne línie fasády. Táto budova bola do roku 1938 považovaná za najvyššiu budovu. Hudec navrhoval kluby, nemocnice, kostoly, banky aj domy. V Číne navrhol viac ako šesťdesiat budov.

V zajatí sa ocitol dvakrát

Slovenský architekt hovoril piatimi jazykmi. Spolu so svojou manželkou hovorili aj po čínsky. Hudec založil spoločnosť, ktorá pomáhala maďarským utečencom. V roku 1938 sa stal maďarským občanom a od roku 1942 sa stal honorárnym konzulom. Po skončení občianskej vojny v Číne ho uväznila armáda. V roku 1947 sa mu podarilo uniknúť s rodinou do Švajčiarska. V tomto období cestoval po Grécku a Taliansku, kde pôsobil aj ako poradca pri úprave okolia Vatikánu. Nakoniec sa Hudec presťahoval do Spojených štátov amerických, kde získal profesúru a začal pôsobiť na univerzite v Berkeley.

Slovenský architekt zomrel na infarkt vo veku 65 rokov. Od roku 1970 je pochovaný na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.

