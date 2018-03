Michaela Bodyová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Príčina srdcových chorôb, o ktorej sme doteraz netušili: Spozornieť by sme mali všetci!

Zdravie človeka je dennodenne vystavované mnohým nástrahám. Ak ide o naše srdce, mali by sme byť opatrní. Americkí vedci zverejnili nové faktory, ktoré vplývajú na zdravie srdca.

Ilustračná foto — Foto: WikimediaCC

BRATISLAVA 3. marca - Vedci z American Collage of Cardiology sa už dlhé roky venujú kardiovaskulárnemu systému. Prednedávnom však zverejnili, že srdce je mimoriadne citlivé na vonkajšie podnety, špeciálne na hluk. Hluk vraj dokáže poškodiť ľudský organizmus až na bunkovej úrovni.

Hluk je zaručene nepríjemný a málokomu vyhovuje. Na základe nových informácií odborníci tvrdia, že srdcu špeciálne škodí hluk z dopravy, vrátane cestnej premávky. Tento typ hluku, ktorému sme často vystavovaní, môže spôsobiť koronárnu chorobu srdca, hypertenziu, infarkt, či dokonca mŕtvicu.

Nezvratné dôkazy

Ochorenia, ktoré sa dnes vyskytujú sú úplne iné ako tie, na ktoré kedysi ľudia umierali. Máme veľké množstvo moderných technológií, ktoré mnohé veci uľahčujú, no na druhej strane je táto doba o to nebezpečnejšia. Súčasné choroby sú nebezpečnejšie ako prenosné choroby. Na to, aby sme mali zdravé srdce je najlepšia správna životospráva a aktívny životný štýl. No ani tieto opatrenia hluk neeliminujú. Viaceré štúdie už potvrdili, že hluk je rizikovým faktorom ak ide o kardiovaskulárny systém. Ešte stále je ale nejasné, aké zdravotné prejavy hluk vyvoláva.

Podľa vedcov hluk vyvoláva stresovú reakciu charakterizovanú aktiváciou sympatického nervového systému a zvýšením hladiny niektorých stresových hormónov, čo vedie k poškodzovaniu ciev. Podľa tejto hypotézy hluk môže súvisieť aj s rozvojom cukrovky, hypertenzie, vaskulárnou dysfunkciou alebo metabolickými abnormalitami. Hluk pôsobí škodlivo nielen na ľudí, ale aj na zvieratá. Mnohé veci asi neovplyvníme, ale vedci majú na tento problém riešenie. Navrhujú implementovať stratégie na zmiernenie hluku do výroby a legislatívy.