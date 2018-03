TASR

Obchodné reťazce modernizujú prevádzky, chcú aj rozširovať sieť

Rozširovanie siete reťazcov je závislé aj od počtu obyvateľov alebo bytov v mestách a obciach.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 1. marca (TASR) – Obchodné reťazce na Slovensku priebežne modernizujú priestory prevádzok. Majú záujem tiež o rozširovanie svojej siete, čo je však závislé aj od počtu obyvateľov alebo bytov v mestách a obciach.

Podľa vedúceho úseku komunikácie Tomáša Bezáka z Lidl Slovenská republika je dôležité okrem rozširovania siete starať sa aj o existujúce predajne. "Každý rok preto realizujeme desiatky modernizácií rôzneho rozsahu," uviedol pre TASR.

Tesco sa zameriava predovšetkým na modernizáciu súčasných obchodov, informovala spoločnosť s tým, že jej ambíciou je najmä ich optimalizovať a vylepšovať. "Nebránime sa ani novým príležitostiam pre hľadanie nových priestorov, pričom prihliadame na mnohé demografické, sociálne a ekonomické aspekty," priblížila.

Bezák o zväčšovaní siete predajní uviedol, že hľadajú vhodné lokality v mestách a obciach od 5000 obyvateľov. Podľa neho sa nedá paušálne povedať, že malý formát predajne je ideálny, pretože nedokáže splniť podmienku šírky sortimentu a zákazník je nútený ísť nakúpiť aj inam.

Pre Delia potraviny je počet bytov v lokalite najdôležitejším kritériom na otvorenie novej predajne, malo by ich byť minimálne 400, uviedol jej konateľ Jozef Berko. V súvislosti s návratom predajní potravín do menších priestorov v mestách predpokladá, že tento trend bude dlhodobejší, podobne ako je to v iných európskych mestách.