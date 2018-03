TASR

Dnes o 08:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bénes sa po pauze opäť zranil: Nie je to nič vážne

Po piatich mesiacoch od zlomeniny kostičky v ľavom priehlavku sa zapojil do tréningového procesu vo svojom bundesligovom klube Borussia Mönchengladbach, no privodil si svalové zranenie.

Na snímke slovenský futbalový reprezentant László Bénes. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 28. februára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant László Bénes sa opäť zranil. Po piatich mesiacoch od zlomeniny kostičky v ľavom priehlavku sa zapojil do tréningového procesu vo svojom bundesligovom klube Borussia Mönchengladbach, no privodil si svalové zranenie. Informoval o tom oficiálny web SFZ.

"Trénoval som dva týždne – v prvom som mal so spoluhráčmi len štyri tréningy. Vedenie totiž nechcelo, aby som od začiatku trénoval naplno. Bolo by to totiž pre mňa veľmi náročné. Druhý týždeň som s chalanmi trénoval už neustále, žiaľ, natiahol som si stehenný sval. Našťastie to nie je nič vážne. Budúci týždeň by som mal opäť zarezávať. Ak bude všetko dobre pokračovať, tak do najbližšieho reprezentačného zrazu v marci by som chcel nastúpiť na niekoľko zápasov," uviedol Bénes pre portál zväzu futbalsfz.sk.

Bénes za predtým zranil v septembrovom prípravnom zápase proti VVV Venlo (5:1). "Je to veľmi ťažké. Bol som namotivovaný a pripravený hrať a trénovať. Už sa mi to postupne darilo, veď v Mönchengladbachu ma nominovali takmer na každý zápas a dosť som aj odohral. Cítil som veľkú šancu, lenže prišlo zranenie. Musel som sa pozitívne naladiť na to, aby som čo najskôr začal trénovať a bol fit," dodal 20-ročný stredopoliar.