UCM rektora naďalej nemá, nová voľba bude o dva týždne

Nového rektora volí UCM po tom, ako v závere uplynulého roka zomrel rektor Jozef Matúš.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda. — Foto: Facebook

Trnava 28. februára (TASR) – Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave nezvolili členovia akademického senátu (AS) nového rektora ani v druhej voľbe. O post sa opätovne uchádzali dvaja uchádzači z prvej voľby - dekan Fakulty prírodných vied Roman Boča a dekanka Masmediálnej fakulty Dana Petranová. Ani jeden z nich nezískal v stredu v trojkolovej voľbe potrebnú väčšinu hlasov, preto musí byť v zmysle volebného poriadku vypísaná nová voľba. Je vyhlásená na 13. marca o 13. hodine, návrhy je možné podávať do 12. marca do 12. hodiny. Predstavovanie kandidátov a ich volebných programov bude v deň konania volieb dopoludnia.

Podľa predsedu volebnej komisie Akademického senátu UCM Jozefa Lenča hlasovalo v stredu všetkých 26 členov AS, v každom kole však bol jeden hlas neplatný. To voľbu, ako dodal pre TASR, v podstate zablokovalo, nakoľko v prvom kole bolo potrebných na zvolenie 16 a v ďalších 14 hlasov.

Do ďalšej voľby možno navrhnúť aj nových kandidátov, návrhy môžu ísť aj na všetkých, ktorí doteraz neúspešne na post rektora kandidovali. Okrem dvoch spomínaných to bol v prvej voľbe aj súčasný poverený rektor UCM Jozef Lehotay.

